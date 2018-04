Poetul Ştefan Aurel Drăgan, născut în Bârsăul de Sus, a locuit multă vreme în Baia Mare. Prozatorul şi poetul sătmăreano-maramureşean trăieşte acum în Cluj-Napoca, mai precis în Baciu, pe malurile Nadăşului. De curând, a împlinit 67 de ani. La mulţi ani!

FURTUNA

Aş înfiinţa o şcoală a lacrimei,

dar cine să spună,

dar cine să audă

când nimeni nu ştie de unde inundă

şi de ce ne fereşte;

de unde, din ce se adună

nesemănată…

sau rodul plânsului al cui este,

pentru cine e sortită durerea sau râsul,

prin care ferestre pândeşte

şi din ce necunoscută mare

flutură semn, strigă sau linişteşte o furtună?

O VREME AŞTEAPTĂ

A mai trecut o vreme pe calea cea largă a lumii

pe care se-nghesuie de-a valma toţi trecătorii,

ca să umple golul imens şi fără de formă

ce nu ne mai încape.

Pe valul cel mare se-nvolburează neodihnite ape

şi-n lut alte zvonuri stau gata să se-ntreme

fără astâmpăr;

o altă vreme aşteaptă

la poarta nebănuită a minunii,

doar deasupra stă zeul ce promite

şi anunţă un necunoscut număr ce dă infinitului sens,

punând fugii un nume.

Am smuls de la viaţă încă o vreme,

prin colbul lucrurilor mereu cotrobăind

şi scuturând flamuri de ceaţă

ce fulguie într-o nouă pornire

unde îşi caută zvonul ce vesteşte o nouă dimineaţă

ce-şi desluşeşte starea în necurmatul mers.

Din preamultul cât mi s-a dat,

Cât am luat şi cât am ales?

NESFÂRŞITA CĂRARE A LUMII

Cărările lumii nicicând nu se gată,

alte poteci ies în cale din ochiul tainei clipind,

alt murmur, altă şoaptă de fericire

de haina speranţei se-agaţă c-un spin.

Un fabulos animal cu blană nevăzută

în noapte mă poartă ca să-mi alunge gerul,

să mă ducă pe a spaimei cărare

de unde nu ştiu a mă întoarce…

doar strigătul pruncului spre care mereu alerg

îmi desluşeşte o uşă spre o nouă chemare.

Ajuns la capăt, la un luminiş fără tărâm,

un cântec nemaiauzit mă strigă şi-mi arată

că alte cărări vor să se nască

şi la crucile drumului stelele altă poveste şoptesc –

despre frigul nesfârşitului drum

ce vrea să se oprească.

POVARA DE CÂNTEC

Luna-i mândră,

oamenii stau, se preumblă şi alungă frica.

Necontenit animale ascunse

se strecoară pe lângă tristeţile umane.

După colţ un iepure face zarvă-n zadar

pentru a alunga moştenita povară de vină

lăsată sub un spin ce nu mai înspină.

Luna-i mândră, morţii umblă,

ţi-am spus de-atâtea ori, Măriucă.

Tu m-ai ascuns sub povara de cântec,

sub marea piatră care neobosit ne îmbină.