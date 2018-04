Echipa secundă a AS Independenţa, trei puncte în derby-ul maramureşean

Duminică s-a disputat derby-ul maramureşean dintre AS Independenţa Baia Mare II şi Venus Maramureş Satulung, echipe angrenate în campionatul ligii a III-a, seria a II-a. Victoria a revenit formaţiei gazdă, care a cîştigat la limită, scor 3-2, prin golurile semnate de Andreea Domniţa (2) şi Andreea Indrecan. Prin acest succes, Independenţa II a strîns 12 puncte şi ocupă locul trei, iar Venus Satulung se menţine pe poziţia a patra.

Rezultatele etapei 9: Banat Girls Reşiţa – Juventus Timişoara 12-1; AS Independenţa Baia Mare II – Venus Maramureş Satulung 3-2; Atletic Drobeta Turnu Severin şi CFR Timişoara II au stat.

Etapa viitoare (duminică, 22 aprilie): Venus Maramureş Satulung – CFR Timişoara II; Atletic Drobeta Turnu Severin – AS Independenţa Baia Mare II; Juventus Timişoara şi Banat Girls Reşiţa stau.

• AS Independenţa Baia Mare a avut programată etapă şi în campionatul judeţean, la Under 14, întîlnind în deplasare pe AS Băiţa de sub Codru. Oaspetele au cîştigat cu 3-1, golurile fiind marcate de Larisa Mureşan (2) şi Dariana Szalay.