În Hoteni – dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului

Luni, 16 aprilie, în jurul orei 14, poliţiştii din Ocna Şugatag, care efectuau activităţi pe DJ 185, între localităţile Ocna Şugatag şi Hoteni, au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un bărbat.

În momentul în care a văzut echipajul de poliţie, persoana de la volan a mărit viteza de deplasare şi după aproximativ 1.5 km a intrat cu autoturismul în curtea unui imobil din Hoteni. Poliţiştii l-au urmărit şi, întrucât a refuzat legitimarea, l-au imo­bilizat şi condus la sediul poliţiei. S-a constatat că este vorba de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitate. Testarea cu aparatul etilotest a relevat o concentraţie de 1.24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului.

Fără permise de conducere

… Săliştea de Sus şi Poienile de sub Munte

Tot pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deţine permis de conducere este cercetat şi un tânăr, de 19 ani, din Dragomireşti, depistat, luni, în timp ce conducea un autoturism pe raza oraşului Săliştea de Sus.

Poliţiştii din Leordina îl cercetează pe un bărbat, de 39 de ani, din Poienile de sub Munte, depistat că a condus un autoturism chiar dacă are dreptul de a conduce suspendat.

În Baia Sprie…

Luni noaptea, la ora 00.30, poliţiştii din Baia Sprie au oprit pentru verificări un autoturism, care se deplasa dinspre strada Olarilor către strada Ignişului.

Întrucât persoana de la volan şi-a continuat deplasarea, poliţiştii au pornit în urmărirea sa. După aproximativ 500 m, persoana care conducea autoturismul a oprit. La volan a fost identificat un tânăr, de 20 de ani, domiciliat în Şişeşti, iar verificările efectuate de poliţişti au relevat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările urmând ca la finalizarea lor să propună măsuri legale.

Accidentat pe trecerea pentru pietoni în Baia Mare

Luni, la ora 11:50, poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulaţie produs pe B-dul Unirii. Un bărbat, de 31 de ani, din Ardusat, care a condus un autoturism, a surprins şi accidentat un pieton, care traversa bulevardul regulamentar, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător.

Pietonul, un băimărean, în vârstă de 58 ani, a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Pietonul a fost de asemenea testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Traversare prin loc nepermis în Borşa – un pieton a ajuns la spital

Luni seara, la ora 20.50, poliţiştii din Borşa au fost sesizaţi, că, la unitatea medicală s-a prezentat un bărbat, care a declarat că a fost victima unui accident rutier.

Poliţiştii au constatat că accidentul s-a produs în jurul orei 20.35. Verificările efectuate au relevat că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, s-a angajat în traversarea drumului prin loc nepermis şi fără să se asigure, fiind surprins şi accidentat de un autoturism, condus de un bărbat, de 47 de ani, din Borşa. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, iar pietonul a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul accidentat nu a necesitat internarea.

În ambele cazuri, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

RECOMANDĂRI:

Pentru a evita producerea de evenimente rutiere soldate cu vătămarea corporală a pietonilor, poli­ţiştii maramureşeni recomandă conducătorilor auto ca, în apropierea trecerilor pentru pietoni, să manifeste prudenţă şi să reducă viteza de deplasare astfel încât să poată opri în condiţii de siguranţă în situaţia în care observă pietoni angajaţi în traversarea drumului.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi:

• să traverseze strada pe marcajul pietonal, prin dreptul indicatoarelor “Trecere pentru pietoni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde a acestora

• să aştepte sosirea autobuzului pe trotuar sau pe refugiile special amenajate

• după coborârea din mijloacele de transport public să nu traverseze prin faţa sau prin spatele acestora, ci după plecarea lor din staţie, prin locurile rezervate trecerii

• înainte de a traversa prin locurile permise, să se asigure că în acel moment nu se apropie vehicule sau conducătorii acestora au sesizat intenţia lor şi au oprit pentru a le acorda prioritate de trecere

• să nu pună conducătorii de autovehicule în situaţia de a frâna brusc pentru a le acorda prioritate

• să nu prelungească timpul de traversare sau să se oprească fără motiv pe trecerile pentru pietoni

• să nu traverseze strecurându-se printre autovehiculele parcate în apropierea bordurii sau trotuarului.