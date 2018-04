Ştiinţa Electro Sistem, medalii la Târgu Jiu

Prima competiţie majoră de orientare în alergare din acest an competiţional s-a derulat weekendul trecut în localitatea Târgu Jiu. Aici s-au desfăşurat Campionatele Naţionale de Semimaraton precum şi a doua etapă din cadrul Campionatului Naţional de Parc Oraş, întreceri desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Orientare, în parteneriat cu clubul sportiv local Palatul Copiilor Târgu Jiu. La aceste competiţii au luat startul peste 200 de concurenţi de la cele mai importante cluburi şi asociaţii sportive din ţară.

Cea mai lungă şi dificilă probă din cadrul întrecerilor de orientare, respectiv semimaratonul, se adresează doar categoriilor masculine şi feminine de 16 ani şi peste. Pentru a putea parcurge cu succes traseele de acest tip este necesară în primul rînd o bună pregătire fizică. Sportivii de la Ştiinţa Electro Sistem au dat dovadă de faptul că au tratat cu multă seriozitate aceste întreceri deoarece au reuşit să urce de 8 ori pe podiumul de premiere, în condiţiile în care au luat startul 11 componenţi ai clubului.

Rezultatele obţinute sînt: • Locuri I: Cătălin Vadean la M16, Sebestyen Istvan la M35, Lucia Pop la F45; Locuri II: Alexandru Catană la M16; Locuri III: Vlad Peleş la M18, Sergiu Mate la M20, Alexandra Roman la F16, Roxana Culcean la F21.

Etapa a doua din cadrul Campionatelor Naţionale de Parc Oraş s-a desfăşurat pe străzile şi aleile din municipiul Târgu Jiu, precum şi în parcul municipal. Au fost trasee frumoase, foarte rapide, iar ineditul acestor curse a fost faptul că organizatorii au plasat 2 posturi de control la celebrele opere de artă ale lui Brâncuşi, Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii. Sportivii băimăreni au obţinut şi aici rezultate bune, primii 6 clasaţi acumulînd puncte importante ce se vor contabiliza la sfîrşitul etapelor de Parc Oraş.

Rezultatele sportivilor de la Ştiinta Electro Sistem: • Locuri I: Luca Strâmbu la M14, Cătălin Vadean la M18; Locuri II: Ionuţ Crişan la M18, Andreea Manu la F14, Roxana Culcean la F21; Loc III: Alexandru Catană la M18; Locuri 4: Rebeca Ciocian la F14, Alina Tecă la F18; Loc 6: Vlad Peleş la M18.

În competiţiile paralele organizate sub tutela municipalităţii din Târgu Jiu, sportivii băimăreni au obţinut alte 21 de clasări pe podiumul de premiere. În continuare, la sfîrşitul acestei săptămîni sportivii clubului vor participa la tradiţionala competiţie Cupa Busola de Aur de la Cluj-Napoca, întrecere ajunsă în acest an la ediţia cu numărul 51.