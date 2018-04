În Baia Mare – a fost identificată conducătoarea auto care a accidentat un bărbat şi a părăsit locul faptei

Marţi, în jurul orei 12, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi că, pe B-dul Bucureşti, din Baia Mare, a avut loc un accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unei persoane, iar conducătorul auto a părăsit locul faptei.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au constatat că un băimărean, de 47 de ani, a fost acroşat de un autoturism, în timp ce practica acte de comerţ pe partea carosabilă. După producerea accidentului, persoana care se afla la volanul autoturismului a părăsit lo­cul faptei.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital unde a beneficiat de îngrijiri medicale, fără a necesita internarea. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se afla sub influenţa alcoolului.

Activităţile specifice efectuate de poliţişti au dus la identificarea persoanei care a condus autoturismului – o tânără, de 25 de ani, domiciliată în Culcea. Aceasta nu se afla sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei.

Pieton accidentat mortal în Sighetu Marmaţiei

Marţi dimineaţa, la ora 7.20, poliţiştii au intervenit la un accident de circulaţie produs pe strada Tepliţei, din Sighetu Marmaţiei.

Verificările au relevat că o tânără, de 26 de ani, din Crăciuneşti, care conducea un autoturism, s-a angajat în depăşirea unui alt autoturism şi a surprins şi accidentat un pieton, care se deplasa pe acostamentul din partea stângă a părţii carosabile. Pietonul, în vârstă de 66 de ani, domiciliat în localitatea Tisa, a suferit leziuni corporale şi a fost transportat la spital unde, la câteva ore a decedat.

În momentul accidentului, conducătoarea auto nu se afla sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii au întocmit do­sar penal şi continuă cercetările, urmând ca la finalizarea lor să propună măsuri legale.