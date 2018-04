Tinerii căvnicari, încurajaţi să solicite teren gratuit pentru construirea de case

Administraţia locală din Cavnic oferă teren gratuit tinerilor care doresc să-şi construiască o casă în oraş. Totuşi, doritorii sunt încurajaţi să vină personal la primărie, pentru discuţii aprofundate. În acest fel, se vor cunoaşte cu exactitate dorinţele fiecărui solicitant şi în funcţie de acestea se vor acorda şi parcelele de teren.

Săptămâna trecută, a avut loc prima rundă de discuţii, însă participarea a fost mai redusă: „Am observat că proiectul pe care l-am lansat, adică oferirea de teren gratuit tinerilor din Cavnic ce doresc să-şi construiască o casă, a avut un impact pozitiv. Acesta este motivul pentru care doresc să aprofundez puţin situaţia referitoare la acest aspect, deoarece este un proiect benefic şi poate fi implementat foarte uşor. Credeţi-mă că toţi cei care doresc pot primi teren, pentru că noi, ca administraţie, ne vom implica foarte mult pentru a ajuta doritorii să reuşească în implementarea acestui proiect. Singura condiţie pe care trebuie să o îndeplinească fiecare solicitant conform Legii 115/2003 este să se încadreze în intervalul de vârstă 18-35 de ani. Însă orice tânăr care are un loc de muncă stabil şi nu are datorii la bugetul local poate primi teren pentru casă. De aceea eu m-am întâlnit, cu cei care doresc, la primărie şi am avut discuţii personale cu fiecare. Prezenţa însă a fost mai redusă de cât ne-am aşteptat, dar foarte mulţi m-au contactat pe reţeaua de socializare, sau mi-au trimis mailuri”, a spus Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic.

Doritorii trebuie să vină personal la primărie

Pentru a putea vedea exact care sunt doleanţele fiecărui tânăr ce intenţionează să-şi construiască o casă, primarul îi invită personal pe toţi, în număr cât mai mare, la discuţii punctuale: „Cel mai important pentru reuşita acestui proiect este să ne vedem personal, să discutăm, deoarece implementarea proiectului se poate face în mai multe moduri. Prima variantă ar fi să punem la dispoziţia tinerilor terenurile pe care noi le avem libere, numai că în Cavnic sunt mai multe asemenea terenuri care aparţin domeniului public, putând face obiectul acestui proiect. O parte dintre acestea sunt inventariate şi ştim clar că amplasarea lor este bună pentru o casă, dar pentru o parte încă nu cunoaştem dacă ar fi pe placul cetăţenilor ca să-şi construiască o locuinţă acolo, iar noi nu dorim să acordăm o suprafaţă unui tânăr care să spună apoi că şi-ar fi dorit în altă parte. Deci tocmai din acest motiv este foarte important ca toţi cei care doresc teren să vină la noi la primărie şi să discutăm exact ce vrea fiecare în parte. Noi avem o deschidere foarte mare pentru a implementa acest proiect care ar putea să aducă foarte multe beneficii de ambele părţi: atât pentru noi, ca primărie, cât şi pentru cetăţeni. Tinerii pot primi între 250 şi maximum 500 de metri pătraţi teren gratuit în Cavnic, pe care nu plătesc nici măcar impozit, iar noi am câştiga prin faptul că s-ar construi locuinţe noi în oraş, dar acestea vor fi totuşi impozitate conform legii. De asemenea, tinerii îşi întemeiază o familie, nu mai pleacă din oraş şi astfel funcţionează şcoala, oraşul, deci într-un cuvânt pornim motoarele localităţii”, a completat primarul. După ce-şi construiesc casa, tinerii au posibilitatea şi să-şi cumpere terenul, dacă doresc.