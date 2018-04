În urma calamităţilor, localnicii din Boiu Mare îşi vând lemnul de nuc pe bani mărunţi

Furtuna din luna septembrie a anului trecut, ce s-a abătut asupra judeţului nostru, a făcut ravagii mari în Boiu Mare. Cetăţenii şi-au refăcut casele pe cheltuiala proprie şi nu vor primi nicio despăgubire din partea statului, fie el Guvern sau primărie. Oamenii au rămas însă şi cu pomii din livezi puşi la pământ. Firmele din domeniul prelucrării lemnului au simţit oportunitatea şi acum le cumpără lemnul, dar la preţuri sub nivelul pieţei.

Sătenii s-au resemnat cu situaţia, însă supărarea lor nu a dispărut. Autorităţile locale ştiu asta, dar nu prea mai au ce face în a-i ajuta: „Referitor la anumite despăgubiri pentru pagubele produse de furtuna din luna septembrie a anului trecut, nu avem nicio veste. Lumea este supărată, dezamăgită, în condiţiile în care aproape fiecare a avut de suferit de pe urma calamităţilor. Nu am reuşit nici noi, ca primărie, să acordăm ceva despăgubiri, dar nici Guvernul, şi se pare că nici nu vor fi pe viitor. În consecinţă, oamenii au rămas cu cheltuiala făcută din buzunarul lor. Tocmai în aceste zile, prin curăţenia de primăvară, o bună parte din copacii căzuţi se taie. Cei bătrâni, care nu pot să-şi cureţe singuri terenul, şi-au băgat oameni care să facă asta, pe care i-au plătit, ori s-au descurcat cum au putut. Cu timpul, după ce se degajează toţi pomii căzuţi, vor planta alţii în loc”, ne-a explicat Nicolae Prodan, viceprimarul din Boiu Mare.

Preţuri derizorii oferite pe lemnul de nuc

Mulţi cetăţeni preferă să nu-şi vândă lemnul provenit din pomii doborâţi de vânt şi să-l folosească la foc. Asta din cauza preţului mic oferit de firmele ce activează în domeniul prelucrării masei lemnoase, care profită de situaţie. Totuşi, cei care au prea mulţi nuci culcaţi la pământ acceptă şi acest preţ: „Masa lemnoasă, majoritatea oamenilor o folosesc la foc, deoarece agenţii economici din domeniul prelucrării lemnului plătesc nişte preţuri derizorii: circa 250 de lei metrul cub la lemn de nuc. Este o firmă interesată să cumpere la acest preţ, însă la lemnul de foc preţul este de 200 lei/metrul liniar. Vă daţi seama că lemnul de nuc ar fi la un preţ real de cel puţin 700 de lei. Agenţii economici profită de ocazie, că lumea are mulţi nuci căzuţi, şi oferă acest preţ mic. Oamenii sunt însă nevoiţi să mai vândă nucul şi la aceşti bani, că dacă nu-l dau urgent, lemnul intră în degradare şi pierd tot. Casele s-au refăcut în totalitate, dar pe cheltuiala proprie. Fiecare s-a descurcat cum a putut”, a mai spus viceprimarul. „Noi am chemat nişte oameni la curăţat şi le-am dat jumătate din lemn lor, ca plată. Ne-au rămas doar nucii. Au venit de la o firmă de prelucrare a lemnului, s-au uitat la pomi, au spus că sunt interesaţi să-i cumpere şi vor reveni, dar deocamdată nu s-au întors. Cât despre preţ nu ne-au dat unul, însă am înţeles că acesta este destul de mic. Dacă vor reveni, le vom vinde lemnul ca să ne mai scoatem din cheltuielile făcute cu reparaţiile la acoperişul casei, care ne-au costat peste 30.000 de lei”, ne-a explicat un localnic din comună. „Nu am avut nuci mulţi doborâţi şi folosesc lemnul din ei la făcut focul. Că să-l vând numai la un preţ mic, pe care cumpăr şi lemnul de foc, nu merită. Mai bine fac eu foc din el”, a completat un alt sătean.

În total, 377 de case au fost afectate în Boiu Mare, plus anexele gospodăreşti. Asta din totalul de puţin peste 700 de gospodării. Cel mai afectat a fost Boiu Mare şi Frâncenii Boiului. De asemenea, au fost doborâţi circa 12.000 de pruni, 500 de nuci şi meri. Doar la acest capitol, pagubele evaluate se ridică la aproximativ 600.000 de lei.