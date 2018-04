Băimăreanul Mihai Benţe, jumătatea proiectului de succes “SkiDropz”

Băimăreanul Mihai Benţe (25 de ani) reprezintă jumătatea proiectului muzical de succes “SkiDropz” înfiinţat în 2012 şi care a cucerit, în ultimii ani, Europa de Vest şi Asia. Transpunând o fuziune între diferite stiluri şi caractere regionale, “SkiDropz” promovează genurile muzicale progressive-house, progressive-trance, electro, electro-swing şi Melbourne Bounce. După faima câştigată în străinătate, Mihai Benţe şi Răzvan Lăcătuş, cealaltă jumătate a proiectului muzical, au început să se axeze pe promovarea producţiilor lor în România. Astfel, au început colaborările cu artişti notorii precum Oana Radu, Geo da Silva, Cezara Rotaru ori Alex Mica alături de care lansează remix-uri şi chiar producţii. Băimăreanul Mihai Benţe locuieşte încă din anul 2008 în Belgia, ţară în care şi-a finalizat atât studiile liceale (profil economic), cât şi cele universitare (inginerie sunet la Institutul SAE din Bruxelles). În prezent, lucrează ca manager, în domeniul comerţului, dorindu-şi foarte mult să se restabilească în România.

• “am dorit să creăm o mişcare muzicală în România”

Reporter: Când şi cum a luat fiinţă proiectul “SkiDropz”, dar mai ales care a fost evoluţia lui în timp?

Mihai BENŢE: Proiectul “SkiDropz” a luat fiinţă spontan, în toamna lui 2012. Practic, e o fuziune între diferite genuri muzicale, stiluri şi caractere regionale – ardelean şi moldovean. Eu şi Răzvan am dorit să creăm o mişcare muzicală în România promovând genul muzical “trance”. Noi doi mai avem un proiect muzical, cu care suntem cunoscuţi în Germania sub pseudonimul “ToxicPulse&Teccno”, în care activăm şi în prezent, dar care se axează doar pe genul muzical “hands-up” (un eurodance mai modern). “SkiDropz” este diferit. Se axează pe genurile muzicale: progressive-house, progressive-trance, electro, electro-swing şi Melbourne Bounce. Practic, producem genurile pe care alţi artişti nu prea le iau în considerare în România. Aşa că am zis să lăsăm deoparte faima câştigată în Germania şi să intrăm în anonimat pentru România deoarece ne-am dorit foarte mult ca acest proiect să rămână strict #MadeinRomania. Şi a prins bine de tot. În prezent, lucrăm cu artişti arhicunoscuţi precum: Oana Radu, Geo da Sil­va, Cezara Rotaru, Alex Mica şi mulţi alţii. Datorită stilului nostru unic, lansăm remix-uri şi chiar producţii pentru artiştii menţionaţi anterior plus cei din străinătate. Noi am mai fondat şi Inst­i­tutul de Artă Modernă Baia Mare, o mini-şcoală unde predăm vara, gratuit, producţia muzicală alături de alte materii artistice.

R.: Primul vostru single, intitulat Love You, a fost primit cu entuziasm de către public, fiind difuzat în repetate rânduri pe posturi de radio online din străinătate. Mai mult, single-ul a plasat SkiDropz pe locul 13 în clasamentul anului 2013 al postului de radio Afterhours FM, fiind unul din cele mai bune proiecte muzicale din Europa. Care au fost impresiile acestui prim succes?

M.B.: Succesul se datorează faptului că acest single este primul lansat la o casă de discuri de acest gen din România, Ensis Records. “SkiDropz” a fost, într-adevăr, unul din cele mai bune proiecte de acest gen în ochii mai multor posturi de radio, dar a fost primul din România care a ajuns într-un punct foarte bine cotat în acest clasament. Odată cu lansarea hitului, a început şi ascensiunea noastră ca şi artişti, iar asta ne-a determinat să nu renunţăm şi să dăm tot ce e mai bun din noi în continuare.

• nenumărate difuzări la radiourile din Belgia

R.: Este „Indigo” cea mai cunoscută producţie a voastră?

M.B.: Melodia “Indigo” a avut un succes răsunător pe plan internaţional, mai ales în regiunea Asiei, deoarece a fost lansată la una dintre cele mai mari case de discuri din mediul online, Diversity Recordings – în Japonia, însă nu este chiar cea mai cunoscută. Este prima şi ultima noastră melodie care abordează un stil mai comercial, adaptat preferinţelor actuale. Ea a fost lansată în vara lui 2015, respectiv în luna iulie. Părerea noastră e că a prins tocmai bine, fiind şi perioada verii, piesa adoptând o atmosferă ce te duce cu gândul la plajă, cocktail cu gheaţă şi cod roşu de caniculă.

R.: Aţi lansat o producţie şi în colaborare cu “The Unit”, un duo artistic belgian şi producător de muzică hard­style. Cum a fost primită de public?

M.B.: Producţia este o fuziune între două genuri muzicale total opuse: hard­style şi EDM. “The Unit” sunt doi băieţi ce produc muzică hardstyle, ei fiind foarte notorii în Belgia. Pe unul din membrii “The Unit”, Laurent Palumbo, l-am cunoscut în 2016 când am fost student la Institutul SAE din Bruxelles. După aproape două săptămâni de lucru în studio, a luat fiinţă “The Recall”, producţie lansată la aceeaşi casă de discuri (Diversity) şi care numără, în prezent, aproape 400.000 de vizualizări pe YouTube şi zeci de mii de ascultări pe platforma Spotify. Am avut nenumărate difuzări la radiourile din Belgia (NRJ Extravadance, Must FM şi Radio Contact). A mai fost inclusă în seturile radio ale lui Coone şi Hardwell. Publicul s-a declarat surprins şi extaziat, mulţi afirmând faptul că nu au mai auzit un amestec de genuri de acest fel până acum. Din experienţă, vă spun că la festivaluri piesa iese în evidenţă într-un mod foarte plăcut.

R.: Care e stilul muzical pe care vi l-aţi definit în toţi aceşti ani?

M.B.: Nu avem un stil muzical bine definit. La fiecare producţie, combinăm cel puţin două genuri muzicale într-unul singur. Noi l-am cataloga drept un “hybrid trance”.

• distincţie din partea casei de discuri “Diversity”

R.: Vă promovaţi şi în cluburi? Cât de receptivi sunt tinerii la muzica voastră?

M.B.: În cluburi, ne promovăm destul de rar. Preferăm festivalurile în aer liber. Facem parte din echipa ce organizează festivalul “Hard Time Festival” de la Ploieşti, eveniment ce a debutat anul trecut în luna august şi a avut un imens succes. În ceea ce-i priveşte pe tineri, tind să spun cu mândrie că muzica noastră a fost cea mai apreciată la “Hard Time”, dovadă fiind diferitele materiale video de pe internet şi feedback-ul din mediul online. Un eveniment de genul ar prinde bine şi în Baia Mare.

R.: Care sunt recompensele din domeniu pe care le-aţi primit?

M.B.: Anul trecut am primit, de la casa de discuri “Diversity”, o recunoaştere a muncii noastre pentru succesul piesei “Indigo”. Aceasta este distincţia de top pentru noi, momentan. Le mai pot enumera şi pe următoarele: Amsterdam Trance Radio – Top 10 Best Upcoming Artists 2014 (locul 7), mainroomscene.com – Best Remixer 2014 (locul 3), clasament Beatport Top 100 Progressive of May 2015 Romania (locul 7), Japan’s Top Online Dance 29th Place for “Indigo” (la nivel naţional).

R.: Ce evenimente aveţi programate în acest an şi în viitorul apropiat? Pe listă se află şi România, poate Baia Mare?

M.B.: Un eveniment major va avea loc la Ploieşti, în curând. Desigur, e vorba despre “Hard Time Festival”. În Belgia, particip singur la diverse evenimente regionale. În Baia Mare, am încercat să înaintăm portofoliul nostru diferitelor persoane însă nu s-a concretizat nimic. Noi ne dorim să fim pe scena Castanelor cel puţin o dată, cu două bannere mari deasupra noastră, pe care să fie inscripţionate #MadeinBaiaMare şi #MadeinSuceava.

R.: Sunt artişti din domeniul muzicii electronice care vă servesc drept model? I-aţi întâlnit?

M.B.: Da, avem câteva febleţi: Cosmic Gate, Gareth Emery, Atmozfears, Alice Deejay, Armin van Buuren şi DJ Project. Pe Armin van Buuren l-am întâlnit la “TomorrowLand” şi am avut şansa să port un dialog cu el. Ne-am dori să ne vedem şi cu băieţii de la DJ Project.