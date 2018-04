“Zilele Maramureşului-Haida, hai în Maramureş”, se va desfăşura în acest an în perioada 8-13 mai. Este al patrulea an consecutiv când are loc manifestarea cultural-artistică. Programul e însă extins faţă de anul trecut. Sunt 5 zile de acţiuni. În plus, în program au fost incluse mai multe activităţi. Consilierii judeţeni au aprobat organizarea acestui eveniment în şedinţa extraordinară din această lună.

“Evenimentele de promovare a judeţului Maramureş care se vor desfăşura sub denumirea Zilele Maramureşului vor valorifica identitatea culturală a judeţului, resursele sale materiale şi spirituale, printr-o serie de acţiuni. Organizarea aces­tor evenimente reprezintă un proiect care îşi propune să pună în valoare meşteşugurile transmise de la strămoşi, frumuseţea portului popular, dansul şi cântecul din Maramureş, prin intermediul obiceiurilor şi tradiţiilor păstrate de-a lungul secolelor intact, reuşind să stârnească interesul pentru a fi cunoscute la ele acasă, cât şi în afara ţării şi să formeze totodată brandul Maramureşului”, se precizează în expunerea de motive care a stat la baza aprobării hotărârii de Consiliu Judeţean. Deschiderea oficială a Zilelor Maramureşului este programată în data de 8 mai, de la ora 12, la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare. Printre noutăţile actualei ediţii se numără: Târgul de promovare “Bun de Maramureş”, un simpozion internaţional de ceramică la care sunt invitaţi specialişti din ţară şi din străinătate. De asemenea, serile vor fi dedicate vizionării de filme care au ca temă personaje şi locuri din Maramureş sau care au fost turnate în Maramureş. Printre producţiile care vor putea fi văzute se regăsec: “Pintea” şi “Ultima frontieră a morţii”. Programul mai include o serie de expoziţii, dezbateri publice, spectacole, excursii în ţinutul Maramureşului.