Locuri de muncă mai puţine pentru maramureşeni

“Nimic interesant”, aşa au exclamat unii dintre participanţii care au fost prezenţi ieri, 20 aprilie, la Bursa Locurilor de Muncă, organizată la Casa Armatei de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM). Alţii s-au arătat însă mulţumiţi şi speră că vor fi anagajaţi după ce au dialogat cu angajatorii.

La actuala ediţie a Bursei Generale a Locurilor de Muncă, au fost disponibile 430 de locuri de muncă, dintre care 368 în Baia Mare şi 62 în Sighetu Marmaţiei. Oferta a fost în scădere faţă de anul trecut, când erau puse la dispoziţie participanţilor peste 500 de locuri de muncă. În schimb, a crescut numărul posturilor destinate absolvenţilor de studii superioare. “Dacă anul trecut am avut 60 de locuri de muncă pentru cei cu studii superioare, anul acesta putem oferi 81 de locuri de muncă pentru cei care au finalizat o facultate. În topul profesiilor pentru cei cu studii superiori sunt inginerii. Pentru studii medii avem 368 de locuri de muncă în Baia Mare şi 62 în Sighetu Marmaţiei. În topul meseriilor sunt confecţionerii. Apoi, construcţiile şi serviciile. Avem multe locuri de muncă pentru instalatori, electricieni”, a declarat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu. Participanţii la bursă au fost destul de mulţumiţi în privinţa ofertei. Unii recunosc că îşi caută de luni bune un loc de muncă. Speră ca de data aceasta să aibă mai multe şanse de angajare. “Sunt puţine locuri de muncă în domeniul contabilităţii. Din august tot caut un loc de muncă şi nu găsesc. Am fost la diverse interviuri, dar niciodată nu m-au resunat angajatorii. Eu cred că e nevoie de experienţă, ori eu nu prea am experienţă în domeniu”, a spus una dintre participante, Diana Dunca. O altă maramureşeancă, Maria Suciu a declarat că “e foarte bine organizată bursa. În domeniul meu ca ospătar nu ştiu dacă îmi voi găsi un loc de muncă. Caut un loc de muncă de vreo două luni. Când ai o anumită vârstă e mai greu să-ţi găseşti de lucru”. Pe de altă parte, Dorina a afirmat că “sunt oferte suficiente. Ai de unde alege. Eu am mai depus o cerere de angajare. Am rămas pentru opţiunea aceasta, la firma din Dumbrăviţa. Nu cred că e aşa de greu să-ţi găseşti un loc de muncă. Acum depinde de fiecare ce doreşte să lucreze. Eu am fost asistent personal pentru cineva cu handicap, dar a decedat şi acum trebuie să-mi găsesc un loc de muncă”.