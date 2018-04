Elevii maramureşeni, pregătiţi în securitatea şi sănătatea în muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş au continuat şi în acest an proiectul “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”.

În acest an la realizarea proiectului au participat 6 unităţi de învăţământ din judeţul Maramureş, respectiv: Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Târgu Lăpuş, Liceul Tehnologic Marmaţia Sighetu Marmaţiei, Liceul Borşa, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare. Săptămâna trecută s-a desfăşurat faza judeţeană a concursului “Ştiu şi aplic”. Gazda concursului a fost Colegiul Tehnic “Transilvania” din Baia Mare. La concurs au participat 32 de elevi din aceste unităţi de învăţământ. Pentru prima dată, în competiţie au participat şi 10 elevi de la şcolile profesionale. “Obiectivul proiectului este acela de a-i pregăti pe tineri cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă încă înainte de debutul activităţii profesionale, prin dezvoltarea unui program educaţional menit să formeze o atitudine corespunzătoare cu privire la conştientizarea riscurilor. Proiectul se adresează celor din clasele a X-a şi a XI-a şi anul I de şcoală profesională”, a punctat inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş (ITM), Dragoş Năcuţă. Conducerea ITM Maramureş a apreciat interesul crescut atât al cadrelor didactice dar şi al elevilor în cunoaşterea unor cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, cu atât mai mult cu cât din acest an în proiect a fost inclus şi învăţământul profesional, în condiţiile în care practica la un agent economic specializat lipseşte aproape în totalitate.