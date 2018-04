Elevii din clasa a VI-a de la Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” din Baia Mare (dirigintă prof. Cristiana Şteţca Dod) ne-au fost ieri oaspeţi la sediul Redacţiei Graiul Maramureşului. În cele din urmă, am reuşit să le trezim interesul pentru ziar. O elevă ne-a întrebat, glumeţ, dacă ştim ce a fost prima dată, oul ori găina. Am răspuns, cu seriozitate, că există multe întrebări la care adulţii de azi nu ştiu să răspundă, însă sperăm în generaţia ce vine…