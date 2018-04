De azi, la Sighetu Marmaţiei, turneul final de minivolei

Sighetu Marmaţiei va fi gazda, pentru al doilea an consecutiv, al unui turneu final. Dacă anul trecut a fost organizat turneul final la baschet, Under 16, în acest an se va desfăşura turneul final la minivolei, feminin, turneu ce se va consuma în perioada 25-29 aprilie, în sala Liceului Forestier. Opt formaţii au ajuns în ultima fază a competiţiei, formaţii ce vor fi împărţite în două grupe: CSŞ Botoşani, CSŞ Alexandria, CSV Craiova, CSŞ Sighetu Marmaţiei – Seria I, respectiv CNS Cetate Deva, CSM Bucureşti, CSŞ Bega Timişoara şi CSŞ Lugoj – Seria a II-a. Şedinţa tehnică pentru programarea jocurilor a avut loc aseară, primele două formaţii din fiecare serie urmînd să se califice în semifinale. Festivitatea de deschidere a turneului final de minivolei va fi precedată de o paradă a celor opt echipe calificate, azi dimineaţă, la ora 9.00. De asemenea, organizatorii au pregătit tricouri pentru fiecare participant, precum şi alte surprize.