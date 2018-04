Eficienţă în Baia Mare • Certificatele de urbanism eliberate în trei zile şi autorizaţiile de construire în şapte zile

• Primarul Cătălin Cherecheş şi Consiliul Local bagă viteză în angajaţii primăriei •

Consilierii locali băimăreni s-au întâlnit în cadrul şedinţei ordinare lunare pentru a adopta o serie de proiecte importante pentru Baia Mare. Multe dintre acestea au fost iniţiate de primarul Cătălin Cherecheş şi dintre ele amintim cele legate de anumite taxe speciale privind urbanismul şi amenajarea teritoriului şi transformarea Serviciului Public Ambient Urban în societate comercială. În ceea ce priveşte valorile taxelor speciale, acestea se încadrează în limitele impuse de lege şi răspund cerinţelor de stimulare a mediului investiţional local.

La iniţiativa comună a primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi a consilierilor Coaliţiei pentru Baia Mare şi ai PNL, aleşii băimăreni au aprobat în unanimitate instituirea unor taxe speciale pentru agenţii economici care doresc să urgenteze eliberarea unor documente, precum certificatele de urbanism sau autorizaţiile de construire. Termenele sunt următoarele: 3 zile lucrătoare pentru certificatele de urbanism având ca scop operațiuni notariale privind circulația imobiliară; 5 zile lucrătoare pentru certificatele de urbanism necesare lucrărilor de construire; 7 zile lucrătoare pentru autorizațiile de construire/demolare. Taxele stabilite prin hotărâre de Consiliu Local sunt: pentru certificate de urbanism privind operațiuni notariale legate de circulația imobiliară: 500 lei (suprafețe de până la 5.000 mp), 1.000 lei (suprafeţe mai mari de 5.000 mp), pentru certificate de urbanism necesare lucrărilor de construire: 1.000 lei (suprafeţe de până la 5.000 mp) şi 3.000 lei (suprafeţe mai mari de 5.000 mp), pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare taxa e dublă faţă de cea percepută pentru certificatele de urbanism.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am iniţiat împreună cu colegii consilieri un proiect de hotărâre privind eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire într-un termen de 3, respectiv 5 zile în baza unei taxe speciale care va fi utilizată de către municipiu pentru elaborarea de proiecte de arhitectură şi urbanism în vederea dezvoltării unor investiţii publice. Din dorinţa de a fi proactivi în relaţia cu băimărenii şi cu investitorii privaţi, am gândit acest mecanism de accelerare a activităţii Direcţiei de Urbanism din cadrul primăriei. Acest demers are şi o altă valenţă, aceea de a le arăta şi funcţionarilor publici din autoritatea locală, dar şi cetăţenilor, că putem să fim mai eficienţi, mai riguroşi, mai dinamici, în special pe acest palier al dezvoltării urbane, unde orice metru pătrat construit înseamnă bani cheltuiţi în municipiul Baia Mare, înseamnă taxe şi impozite, deci în final dezvoltare economică. Îi invit pe colegii mei din primărie să-mi facă si mie, şi băimărenilor, o surpriză, determinându-mă să anulez la un moment dat aceste taxe de urgenţă, demonstrându-ne că pot rezolva solicitările cetăţenilor în cel mai scurt timp, fără să fim puşi într-o situaţie uşor jenantă că cei care plătesc mai mult să obţină mai repede, iar ceilalţi să aştepte luni întregi”.

Izabella Morth, arhitectul şef al municipiului Baia Mare: „În prezent, termenul de aşteptare este de 30 de zile pentru certificatele de urbanism, plus alte 30 de zile pentru autorizaţiile de construire”.

Cuantumul acestor taxe speciale va fi stabilit anual, acestea se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a direcţiei de urbanism, pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri), alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii, pentru participarea la cursuri de formare şi perfecţionare profesională, precum şi pentru deplasări în interes de serviciu. Taxele speciale vor intra în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa publică.

Simion Bizău, consilier local PNL: „Am dorit să completăm instrumentele de sprijin cu urgentarea eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru agenţii economici. Dacă dosarul solicitantului este unul complet, atunci aceste documente se eliberează în maximum cinci zile de la depunere. Prin dezvoltarea firmelor oamenilor de afaceri, la bugetele locale intră sume de bani care duc la consolidarea acestor bugete, şi, implicit, la dezvoltarea respectivei comunităţi. Şi nu vorbesc aici doar de aceste taxe de urgenţă. Dacă o firmă funcţionează bine, atunci la bugetul local intră sume importante din impozitul pe salarii, TVA sau chiar din profitul firmei. Prin modul eficient şi operativ, prin a le acorda contra-cost aceste facilităţi oamenilor de afaceri, bugetul local se consolidează”.

Potrivit hotărârii de Consiliu Local, aprobată în unanimitate de către aleşii băimăreni, valorile care au fost propuse pentru taxele speciale se încadrează în limitele impuse de legislaţia actuală şi răspund cerinţelor de stimulare a mediului investiţional local, respectiv cerinţelor de finanţare a cheltuielilor publice.

