Etapă perfectă pentru CSŞ 2 Baia Mare

În weekend-ul recent încheiat, CSŞ 2 Baia Mare a avut programate etape sau turnee la nivelul Under 19, 18 şi 16 ale campionatelor de rugby, juniorii băimăreni înregistrînd rezultate excepţionale. Astfel, în campionatul Under 18, CSŞ 2 a cîştigat derby-ul cu CSM Baia Mare, la Under 19 a cîştigat turneul de la Focşani la rugby în 7, iar la Under 16 CSŞ 2 a încheiat pe locul secund turneul de rugby X desfăşurat în capitală.

Under 18

Sîmbătă, 21 aprilie, s-a disputat etapa a şaptea a CN Rugby U18 (rugby în 15). CSŞ 2 Baia Mare a cîştigat în deplasare la CSM Baia Mare, pe Arena Zimbrilor, cu 34-0. Pentru CSŞ 2 au înscris: Popoaia 2 eseuri, Ghenea 1, Marc 1, Ferariu 1, Onţ Darin 1 şi transformări Harasim 1, Popoaia 1. Rezultatele etapei: CSM Baia Mare – CSŞ 2 Baia Mare 0-34; CSŞ Bârlad – CSA Steaua Bucureşti 15-61; CT Dinicu Golescu – CS Olimpia Bucureşti 10-10. CSŞ 2 Baia Mare se menţine pe primul loc în clasament, cu 30 puncte, urmat de Steaua, 25 puncte şi CSM Baia Mare – 17 puncte. În etapa următoare, pe 28 aprilie, de la ora 10.00, CSŞ 2 Baia Mare va evolua pe teren propriu (Stadionul Phoenix) în compania echipei CSŞ Bârlad.

Under 19

Duminică, 22 aprilie, CSŞ 2 Baia Mare a cîştigat Turneul 5 al CN U19, rugby 7, desfăşurat la Focşani. Rezultate: CSŞ 2 Baia Mare – CSM Bucureşti 57-0; CS Politehnica Iaşi – LPS Focşani 21-14; CT Dinicu Golescu – FC Argeş 29-0; LPS Suceava – CNAV 14-0; CSM – Focşani 5-31; CSŞ 2 Baia Mare – Iaşi 26-7; Argeş – CNAV 5-13; CT Dinicu Golescu – Suceava 21-5; Iaşi – CSM 35-0; Focşani – CSŞ 2 Baia Mare 3-21; Suceava – Argeş 35-0; CNAV – CT Dinicu Golescu 12-12. Locul 7/8: CSM – Argeş 7-17; Locul 5/6: Focşani – CNAV 7-5; Locul 3/4: Iaşi – Suceava 28-19; Locul 1/2: CSŞ 2 Baia Mare – CT Dinicu Golescu 28-0.

Under 16

Tot duminică a avut loc Turneul 5 al CN U16, rugby X, ce a avut loc pe Stadionul „Florea Dumitrache” din Bucureşti, turneu la care CSŞ 2 Baia Mare a terminat pe locul 2. Rezultate: CNAV – CSŞ 2 Baia Mare 14-19; LPS Constanţa – CSM Bucureşti 34-0; CSŞ 2 Baia Mare – LPS Constanţa 22-0; CS Cleopatra – CNAV 52-5; LPS Constanţa – CS Cleopatra 0-32; CSM Bucureşti – CSŞ 2 Baia Mare 0-33; CS Cleopatra – CSM Bucureşti 40-0; CNAV – LPS Constanţa 21-0; CSM Bucureşti – CNAV 0-38; CSŞ 2 Baia Mare – CS Cleopatra 0-28.