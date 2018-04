Lider de neoprit

• AS Independenţa Baia Mare – Olimpia Cluj-Napoca II 4-0 (2-0) •

„Domniţele rîului” se îndreaptă cu paşi siguri către eşalonul de elită al fotbalului feminin, AS Independenţa înregistrînd a zecea victorie a stagiunii, din tot atîtea etape. Ultima victimă a băimărencelor a fost satelitul campioanei Olimpia Cluj, formaţia antrenată de Liviu Ivasuc impunîndu-se duminică dimineaţă, pe terenul din Lăpuşel, cu scorul de 4-0 (2-0). Liderul seriei a doua din liga secundă a profitat şi de pasul greşit al celor de la Piros Security, avînd acum un avans de 8 puncte faţă de locul doi, pe care a urcat Vasas Femina Odorhei II.

Cîte două goluri pe repriză a marcat AS Independenţa în confruntarea cu Olimpia II. Primele două reuşite au venit în primele 11 minute, ambele marcate de atacantul Denisa Predoi din afara careului, cu două execuţii imparabile. Gazdele îşi vor majora diferenţa la opt minute de la reluare, Daneliuc finalizînd cu un şut din careul de 16 m în dreapta portarului. La originea golului patru (min. 62′) se vor afla trei jucătoare. Cotoş ia o acţiune pe cont propriu, centrează pentru Predoi, care reia cu capul, balonul ajunge la Raluca Dragoş, aceasta reluînd din doar 4 m. • AS Independenţa Baia Mare: Alexandra Ionescu – Roberta Silaghi (Tania Mare 69′), Florica Codrea – cpt., Diana Pop, Andreea Rakos – Marinela Cotoş, Laura Desmerean, Raluca Dragoş (Adelina Fedor 73′), Andreea Pop (Alexandra Buftea 61′) – Camelia Daneliuc, Denisa Predoi (Cosmina Rotaru 64′). Antrenor: Liviu Ivasuc. • Arbitri: Răzvan Necrici (Chechiş) – Cristian Gheorghe Mureşan (Cavnic), Gheorghe Vasile Tarba (Coaş).

Rezultatele etapei 10: Vasas Femina Odorhei II – Piros Security Arad 4-2; Ladies Târgu Mureş – CS Ineu 19-0; Sporting Lugaş – Olimpic Star Cluj-Napoca 2-3; AS Independenţa Baia Mare – Olimpia Cluj-Napoca II 4-0.

Etapa viitoare • Sîmbătă, 28 aprilie: CS Ineu – Vasas Femina Odorhei II, ora 13.30 • Duminică, 29 aprilie: Piros Security Arad – Sporting Lugaş, ora 11.00; Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare, ora 11.00; Olimpic Star Cluj-Napoca – Olimpia Cluj-Napoca II, ora 16.00.