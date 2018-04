Lucacişti prin Europa • Cracovia imperială

13 aprilie 2018, ziua în care plecăm spre Polonia. Ne-am strâns cu toţii, cu bagajele pregătite şi cearcăne subtile sub ochi (era 6 dimineaţa), în faţa liceului. În scurt timp, am pornit la drum cu autocarul, râdeam şi cântam. Am făcut o scurtă oprire în Kosice, am intrat într-o mănăstire răcoroasă, afară era cald, eram din ce în ce mai bine dispuşi. Ne-am cazat la un hotel cu camere frumoase, dar am povestit până spre dimineaţă…

În a doua zi a excursiei, am vizitat salina Wieliczka, unde am avut un ghid prietenos. Mina de sare era foarte mare, doar 1% se vizitează. Există camere cu animaţii pe peretele de sare, locuri de unde puteai cumpăra un suvenir sau o gustare, pauze pe parcursul turului, pentru odihnă şi respiraţie. Acest lucru mi s-a părut important şi m-am bucurat la maxim de tur! Există restaurant în salină şi spaţiu pentru nunţi şi alte evenimente. Totul este foarte modern şi, în acelaşi timp, natural. Ne-am îndreptat spre castelul Wawel, unde am fost impresionaţi de arhitectura construcţiilor şi de complexul de clădiri regale. Turul a fost lung, am auzit legende poloneze, de exemplu cea a dragonului din Cracovia, care se hrănea cu fecioare. Am aflat despre aspre execuţii şi m-a impresionat faptul că polonezii apreciază corectitudinea, hoţii şi tâlharii fiind pedepsiţi.

A treia zi a fost emoţionantă, am vizitat Auschwitz-Birkenau. Mă aşteptam să plâng, dar am devenit mai puternică. Am simţit fiori reci păşind prin acele camere. Sunt expuse obiecte care atrag atenţia vizitatorilor: certificate de naştere ale evreilor, bucăţi din părul acestora, poze ale acelor oameni nevinovaţi. Toate m-au emoţionat şi mi-au dat de gândit. M-a răscolit vizita la Auschwitz, consider că am evoluat în gândire, atât eu, cât şi colegii mei.

Pe drumul de întoarcere abia povesteam, eram obosiţi, aşteptam să ajungem în Baia Mare, însă gândurile ne erau încă pe străzile Poloniei. Ne-au însoţit doamnele profesoare Anca Bodnar, Margareta Radu, Magdalena Covaci şi domnul profesor Ionel Bud, în această excursie-lecţie de istorie şi de viaţă.

Andreea MARC-HORVATH, clasa a X-a B, Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Baia Mare