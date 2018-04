Baia Mare sărbătoreşte dansul prin două evenimente de amploare

Două mari evenimente de dans li se pregătesc băimărenilor în perioada următoare: dans în aer liber pentru marcarea Zilei Internaţionale a Dansului (29 aprilie) şi Festival de Dans cu program de evenimente atît pentru sportivi, cît şi pentru iubitorii de dans de nivel amator (adulţi şi copii).

În fiecare an, pe 29 aprilie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Dansului, cu scopul de a celebra această artă dincolo de orice bariere etnice, politice, culturale. Ziua Mondială a Dansului a fost declarată în 1982 de către Comitetul Internaţional al Dansului şi UNESCO, marcîndu-se astfel ziua de naştere a creatorului baletului modern, Jean-Georges Noverre (1727-1810). Pentru a sărbători această zi, şcoala de dans Prodance 2000 organizează un eveniment de dans în aer liber, în cadrul căruia vor dansa grupa de mămici cu bebeluşi (în sistem de purtare), grupa de seniori, toate grupele de adulţi şi perechile de performanţă de la Prodance. Evenimentul va avea loc duminică, 29 aprilie, în Parcul Regina Maria din Baia Mare, la foişor, începînd cu ora 18.00 şi are scopul de a aduce împreună iubitorii de dans pentru a celebra bucuria pe care o oferă dansul tuturor celor care îl practică, indiferent de vîrstă sau de nivelul de pregătire.

Un alt eveniment important pentru comunitatea celor ce îndrăgesc dansul este Baia Mare Dance Festival care va avea loc în zilele de 5-6 mai şi este organizat de şcolile de dans Prodance 2000 Baia Mare şi Spria Top Dance Baia Sprie. În cadrul festivalului de dans vor fi organizate: un seminar de pregătire a sportivilor de performanţă, un workshop pentru adulţii din comunitatea dansatorilor latino, un concurs de verificare pentru perechile de copii care nu au mai dansat în concursuri oficiale, un Concurs Naţional de dans sportiv în cadrul căruia sînt invitaţi să facă spectacol perechea de dansatori sportivi cu 3 titluri de campioni mondiali şi 15 titluri de campioni naţionali ai României (Paul Moldovan şi Cristina Tătar) şi alte momente spectaculoase de show, o petrecere pentru toţi iubitorii de dans. Paul Moldovan şi Cristina Tătar sînt primii campioni mondiali la dans sportiv pe care i-a avut România, primul titlu fiind obţinut în 2012, la tineret, în China, iar următoarele două au fost cucerite la categoria sub 21 de ani în 2013 şi 2014, ambele în Spania. Ei au peste 60 de clasări pe podium (locurile 1, 2, 3) la competiţiile internaţionale sub egida WDSF (Federaţia Mondială de Dans Sportiv), iar în acest moment sînt pe locul 14 la nivel mondial la categoria Adulţi Latino, după numărul de puncte în clasamentul mondial WDSF. Ei vor susţine şi un seminar de pregătire pentru perechile de performanţă în prima zi a Baia Mare Dance Festival. Programul evenimentelor din cadrul Baia Mare Dance Festival • Sîmbătă, 5 mai: seminar de pregătire în dansurile latino pentru perechile de performanţă, cu triplii campioni mondiali Paul Moldovan şi Cristina Tătar şi antrenorul lor – Marton Somodi (Dance Art Târgu Mureş); concurs de verificare – Cupa Prodance Junior – pentru perechile de copii începători care nu au mai dansat în concursuri oficiale; workshop Bachata Sensual cu Cristian şi Renata Jurcuţ (Feeling Dance Oradea); petrecere. • Duminică, 6 mai: concurs naţional de dans sportiv Cupa Baia Mare Dance Festival, ediţia I; show-uri de dans: Paul Moldovan şi Cristina Tătar (show dansuri latino), Bogdan Suciu şi Carina Breban de la Prodance 2000 (show dansuri standard), grupele de copii începători de la Prodance 2000 (moment coregrafic de grup). Evenimentele se vor desfăşura în locaţia special amenajată la Sala de Sport a Centrului Universitar Nord Baia Mare (str. Victor Babeş nr. 62A) şi la sala de dans Prodance 2000 (workshopul de Bachata).

Cei care doresc mai multe informaţii despre evenimentele din 5-6 mai sînt invitaţi să urmărească actualizările din pagina de Facebook dedicată evenimentului Baia Mare Dance Festival: https: //www.facebook.com/events/211937092891633/ sau pe site-ul: http: //www.prodance2000.ro/baia-mare-dance-festival/.