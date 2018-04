Tinerii cu risc de marginalizare socială, sprijiniţi la angajare

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a întocmit Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018. Obiectivul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înţelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care este şomer şi se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; b) are dizabilităţi c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea; d) are copii în întreţinere; e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; f) este victimă a traficului de persoane. Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială se va acţiona, pentru facilitarea accesului la un loc de muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri: – asigurarea de servicii de mediere şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi organizarea de burse ale locurilor de muncă speciale, după caz; – oferirea de servicii de consiliere profesională, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă, prezentarea posibilităţilor de participare la cursuri de formare profesională. Pentru anul 2018, suma alocată pentru măsura de stimulare a ocupării tinerilor cu risc de marginalizare socială este de 7.234 mii lei, ceea ce reprezintă peste 2% din totalul cheltuielilor cu măsurile active de stimulare a ocupării.