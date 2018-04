Bani alocaţi pentru investigaţiile la terenul unde se construieşte depozitul ecologic de deşeuri • “Situaţia din teren, dezastruoasă”

“În teren am văzut un dezastru”, este concluzia lui Dan Păunescu, profesor universitar la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, care expertizează terenul pe care se construieşte depozitul ecologic din Fărcaşa, în urma licitaţiei câştigate de o firmă din Constanţa.

Construcţia depozitului a început în 2015, investiţia trebuie să fie finalizată în acest an, iar în caz de eşec vor fi aplicate corecţii financiare din partea Comisiei Europene – “pe care bugetul judeţului nu le poate suporta”, spune preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Proiectul este realizat 80%, dar s-a poticnit după ce s-a constatat că terenul unde se derulează investiţia nu prezintă stabilitate. În acest context, au fost aduşi experţi care să investigheze situaţia şi să stabilească măsurile care trebuie luate pentru stabilizare. Concluziile expertului Dan Păunescu, şeful Catedrei de Construcţii Hidrotehnice din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, nu sunt îmbucurătoare.

“Sunt numeroase alunecări de teren, acumulări de apă, porţiuni unde te poţi scufunda. O parte din platformele tehnologice sunt puse în pericol. Am constatat că proiectul era extrem de vulnerabil, mai ales în privinţa studiilor iniţiale. Studiile de început sunt total deficitare. S-au mai realizat expertize de către profesori din Cluj. Am fost dezamăgit total. Expertizele au fost făcute în baza datelor existente. Există semnături de la verificatorii de teren. Ar trebui să răspundă pentru ceea ce semnează.”

Acesta a arătat că pentru început trebuie realizate foraje pentru eliminarea apei accumulate. Pe de altă parte, Dan Păunescu a apreciat iniţiativa autorităţilor de a amplasa depozitul ecologic în acea zonă. “Foarte bine a făcut comunitatea locală că a ales acel amplasament. Trebuie să alegem amplasamente improprii, pentru a le face să devină utile”, a adăugat expertul din Bucureşti.

În acest context, aleşii maramureşeni au aprobat, în şedinţa de ieri, utilizarea sumei de 150.030 lei, rezultată din excedentul anual al bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2017, pentru investigaţiile suplimentare în vederea aplicării de măsuri în regim de urgenţă pentru protejarea depozitului ecologic din satul Sârbi, comuna Fărcaşa. (i.s.)