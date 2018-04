Caroline şi Mark Cook au devenit cetăţeni de onoare ai Municipiului Baia Mare

• Fondatorii Hope and Homes for Children au integrat 100.000 de copii instituționalizaţi din România în case de tip familial •

Comunitatea băimăreană a fost gazdă primitoare pentru Caroline şi Mark Cook, fondatori ai Fundaţiei Hope and Homes for Children, reformatori ai sistemelor instituţionalizate de îngrijire a copilului, închizând orfelinatele şi mutând copiii în servicii de îngrijire bazate pe ideea de familie. Astfel, celor doi le-a fost conferit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, distincţia fiind oferită în urma hotărârii Consiliului Local şi a Primarului Municipiului Baia Mare „pentru spiritul civic, altruismul şi decizia de a milita pentru o viaţă mai bună a copiilor din categoriile defavorizate”, după cum se spune în diploma înmânată.

Fost soldat în armata britanică timp de peste 30 de ani, Mark Cook a părăsit armata în 1993, după experienţa trăită în războiul din Balcani, când a fost comandant al contingentului britanic din cadrul Naţiunilor Unite. El şi soţia lui, Caroline, au pus bazele Hope and Homes for Children în 1994 pentru a oferi case orfanilor de război sau celor rămaşi fără părinţi în urma dezastrelor. Ideea lor iniţială a fost de a repara sau construi orfelinate pentru a le oferi siguranţă acestor copii, dar au realizat curând că aceştia aveau nevoie de dragostea unei familii adevărate, mai mult decât orice. Acum, misiunea Hope and Homes for Children este de a oferi speranţă celor mai săraci copii din lume – celor orfani, abandonaţi sau vulnerabili – ajutându-i să crească în cadrul unei familii şi a siguranţei unui cămin, astfel încât să îşi poată atinge potenţialul.

Bazele Fundaţiei Hope and Homes for Children s-au pus în 1994, iar acum funcţionează în zece ţări din Europa Centrală şi de Est şi din Africa. În Europa Centrală şi de Est fundaţia colaborează cu guvernele pentru a reforma sistemele instituţionalizate de îngrijire a copilului, închizând orfelinatele şi mutând copiii în servicii de îngrijire bazate pe ideea de familie, în acelaşi timp dezvoltându-se serviciile necesare pentru a ajuta la prevenirea abandonului copilului. În Africa, aceasta oferă un sprijin esenţial familiilor expuse riscului de a se destrăma din cauza presiunii sărăciei, a bolii sau a conflictului, prin crearea de centre comunitare.

Cetăţeni de onoare pentru prima dată în viaţa lor, Caroline şi Mark Cook au fost extrem de emoţionaţi la evenimentul la care le-a fost decernat acest titlu. Fondatorii Hope and Homes for Children au călătorit în peste 30 de ţări de pe întreg globul, dar niciodată nu au fost recompensaţi cu un astfel de titlu pentru dăruirea cu care au făcut acest demers inimos. De remarcat că Fundaţia Hope and Homes for Children a investit 42 de milioane de euro în proiectele pe care le-a realizat pentru copii instituţionalizaţi.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Fondatorii Hope and Homes for Children, Caroline şi Mark Cook sunt două persoane onorabile care pot fi exemplul dat pentru România şi pentru o mare parte din Europa în ceea ce înseamnă cum trebuie să le oferim o viaţă frumoasă copiilor care nu au avut şansa să aibă de la începutul vieţii lor lumină şi bucurie, la fel cum am avut cei mai mulţi dintre noi. Pentru mine, oferirea acestui titlu de Cetăţean de Onoare este o bucurie, observând un parcurs pe care în mare parte îl cunosc în detaliu. Pentru că Baia Mare şi Maramureşul au fost onorate de gesturile, gândurile şi sentimentele pe care le-au avut Caroline şi Mark Cook pentru copiii din România, în numele Consiliului Local şi al meu, dar în primul rând în numele comunităţii băimărene am oferit titlurile de Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Baia Mare. Am făcut acest lucru cu toată dragostea pentru oameni care au venit cu foarte multă dragoste în Baia Mare şi i-au îmbrăţişat pe copiii noştri cu dragostea pe care noi, ca şi comunitate, nu am ştiut de fiecare dată să le-o oferim. Le mulţumesc pentru lecţia de viaţă şi de suflet pe care ne-au oferit-o. Le mulţumesc pentru fiecare gest pe care l-au făcut pentru comunitatea noastră. Le mulţumim pentru fiecare suflet de copil în care au adus mai multă lumină şi mai multă căldură.”

