Trei cetăţeni români sunt cercetaţi pentru contrabandă

– 24.000 pachete cu ţigări confiscate la frontiera de nord –

Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei au descoperit şi confiscat peste 24.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, iar trei cetăţeni români, doi din Maramureş şi unul din Satu Mare, sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de contradandă.

• Miercuri, 25 aprilie, în jurul orei 12, un echipaj mobil al poliţiei de frontieră din Satu Mare a depistat şi oprit în trafic, în Satu Mare, o autoutilitară marca Ford, înmatriculată în România, condusă de către Ioan H., în vârstă de 30 de ani, domiciliat în judeţul Maramureş.

În urma controlului efectuat asupra autoutilitarei, în remorcă a fost descoperit un spaţiu special amenajat din placaj, fapt pentru care şoferul şi autovehiculul au fost duşi la sediul poliţiei de frontieră în vederea continuării cercetărilor. În urma efectuării unui control amănunţit, s-au descoperit mai multe colete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, iar în urma inventarierii au rezultat 13.720 pachete cu ţigări, în valoare de 160.500 lei, care au fost confiscate.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autoturismul, în valoare de 13.800 lei, a fost indisponibilizat.

• Tot miercuri, în jurul orei 22, poliţiştii de frontieră au observat, pe raza localităţii Crăciuneşti, judeţul Maramureş, mai multe persoane care se deplasau de la malul râului Tisa spre interiorul ţării, transportând colete voluminoase şi care au început să le încarce într-un autoturism de teren. Drept urmare, s-a acţionat pentru reţinerea persoanelor, moment în care acestea au abandonat coletele şi au încercat să fugă spre teritoriul ucrainean. În urma acţiunii, s-a reuşit reţinerea cetăţeanului român Vasile C., în vârstă de 32 de ani, domiciliat în judeţul nostru.

S-a luat măsura conducerii maramureşeanului, împreună cu autoturismul şi coletele abandonate, la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 4.000 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de aproximativ 46.800 lei, care au fost ridicate în vederea confiscării.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecere ilegală a frontierei de stat.

• În data de 25 aprilie, poliţiştii de frontieră sătmăreni l-au depistat pe Sebastian M., 44 de ani, domiciliat în judeţul Satu Mare, care transporta, într-un bagaj de mână voluminos, 317 pachete cu ţigări, de diferite mărci, de provenienţă ucraineană, în valoare de 3.700 lei. Ţigările au fost confiscate, iar bărbatul este cercetat pentru contrabandă.

• Poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei au descoperit abandonate, pe raza localităţii Rona de Sus, 12 colete, ce conţineau ţigări provenite din contrabandă. Baxurile au fost transportate la sediu, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 5.990 pachete cu ţigări, de provenienţă ucraineană, în valoare de 70.000 lei. Ţigările au fost confiscate, iar în continuare se fac cercetări în vederea depistării persoanelor implicate în activitatea infracţională.