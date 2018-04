Prima echipă, în deplasare, satelitul joacă acasă

• Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare •

AS Independenţa Baia Mare se deplasează duminică, 29 aprilie, la penultima clasată, Ladies Târgu Mureş, partidă ce se va desfăşura pe stadionul Transil şi care va începe la ora 11.00. Liderul merge la Ladies cu gîndul de a cuceri alte trei puncte, în eventualitatea unei noi victorii băimărencele fiind promovate în proporţie de 90 la sută. Totodată, AS Independenţa ar bifa al unsprezecelea succes al stagiunii, din tot atîtea etape, şi s-ar apropia şi de borna a 100 de goluri marcate, în acest moment liderul avînd 95 goluri înscrise. Formaţia antrenată de Liviu Ivasuc stă excelent şi la capitolul defensivă, gruparea băimăreană încasînd doar cinci goluri. AS Independenţa este favorită la obţinerea punctelor puse în joc, Ladies acumulînd doar patru puncte în actualul sezon. Partida Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare va fi arbitrată de Vlad Inoan (Floreşti), ajutat de Antal Csaba (Cluj-Napoca) şi Dragoş Daniel Popa (Băişoara).

Programul etapei 11 • Sîmbătă, 28 aprilie: CS Ineu – Vasas Femina Odorhei II, ora 13.30 • Duminică, 29 aprilie: Piros Security Arad – Sporting Lugaş, ora 11.00; Ladies Târgu Mureş – AS Independenţa Baia Mare, ora 11.00; Olimpic Star Cluj-Napoca – Olimpia Cluj-Napoca II, ora 16.00.

În acest weekend are programată etapă şi echipa secundă a celor de la AS Independenţa, care va întîlni duminică, pe terenul din Lăpuşel, pe Juventus Timişoara, disputa dintre cele două combatante urmînd să debuteze la ora 11.00. Clasate pe poziţia a treia (15 puncte), băimărencele deţin prima şansă la victorie, gruparea de pe Bega fiind pe ultimul loc al clasamentului (0 puncte) din liga a III-a, seria a II-a. Meciul va fi arbitrat de o brigadă maramureşeană, cu Răzvan Necrici (Chechiş) la centru, asistat de Gheorghe Vasile Tarba (Coaş) şi Răzvan Ionuţ Soponar (Baia Mare).

Programul etapei 11 (duminică, 29 aprilie): AS Independenţa Baia Mare II – Juventus Timişoara, ora 11.00; CFR Timişoara II – Atletic Drobeta Turnu Severin, ora 13.00; Banat Girls Reşiţa şi Venus Maramureş Satulung stau.