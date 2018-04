Trei victorii, un egal şi o înfrîngere pentru echipele băimărene în etapa 16

La mijlocul acestei săptămîni s-a disputat etapă intermediară în campionatele de juniori republicani, Liga Elitelor – Under 19, respectiv campionatele clasice ale Under 19 şi 17. CSŞ 2 Baia Mare putem spune că este performera etapei dintre cele trei echipe băimărene, aceasta impunîndu-se în Liga Elitelor (Under 19) în deplasarea de la ACS Poli Timişoara. Bănăţenii, mult mai bine cotaţi în clasament şi obişnuiţi să evolueze la cel mai înalt nivel în campionatele de republicani, au cedat cu scorul de 2-3. Prin această victorie, CSŞ 2 a egalat la puncte pe Academia de Fotbal Gică Popescu, cele două grupări urmînd să se dueleze la acest final de săptămînă. FC Kiss a cîştigat partida de acasă cu LPS Cluj-Napoca, 1-0, în campionatul clasic al Under 19, băimărenii consolidîndu-şi prin acest succes prima poziţie în seria a IX-a. Tot în această serie a evoluat şi Electrica Baia Mare, formaţia de pe Valea Borcutului obţinînd primul punct al stagiunii, după 1-1 cu FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca. În campionatul clasic Under 17, etapa 16 a oferit o surpriză, FC Kiss cedînd acasă, 0-3, cu LPS Cluj-Napoca, băimărenii fiind acum la trei puncte în spatele liderului Miercurea Ciuc. Derby-ul băimărean, dintre ultimele două clasate, Electrica şi CSŞ 2, s-a terminat cu victoria oaspeţilor, scor 1-4.

• Liga Elitelor, Under 19, etapa 16: ACS Poli Timişoara – CSŞ 2 Baia Mare 2-3.



Duminică, 29 aprilie, de la ora 12.00, CSŞ 2 Baia Mare va primi vizita, pe stadionul „Viorel Mateianu”, a Academiei Gică Popescu.

• Campionatul Naţional Under 19, seria a IX-a, etapa 16: FC Kiss Baia Mare – LPS Cluj-Napoca 1-0; ACS Electrica Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 1-1.

Mîine, 29 aprilie, de la ora 12.00, FC Kiss Baia Mare va evolua la FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, iar Electrica Baia Mare stă în etapa 17.

• Campionatul Naţional Under 17, seria a IX-a, etapa 16: FC Kiss Baia Mare – LPS Cluj-Napoca 0-3; Electrica Baia Mare – CSŞ 2 Baia Mare 1-4.

Duminică, de la ora 14.00, Electrica va juca la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, iar pe stadionul „Viorel Mateianu” este programat meciul dintre CSŞ 2 şi FC Kiss (ora 14.00).