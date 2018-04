Zece ani de activitate la UAC Dumbrăviţa

Universal Alloy Corporation (UAC) Europe împlineşte în acest an 10 ani de activitate în România. „Fabrica de avioane” de la Dumbrăviţa, cum este cunoscută de mulţi maramureşeni, este o întreprindere mare, într-o continuă dezvoltare, ce a ajuns astăzi la aproximativ 1.400 de angajaţi, fiind printre cei mai mari angajatori din judeţ.

Cu această ocazie, am stat de vorbă cu Daniel Vărzaru – Chief Financial Officer la UAC Europe – Dumbrăviţa, care ne-a explicat succesul societăţii aflată în plină dezvoltare.

Reporter: UAC Europe împlineşte în acest an un deceniu de activitate în România. Care credeţi că este secretul succesului acestui deceniu de dezvoltare?

Daniel Vărzaru: Sunt foarte multe lucruri care au contribuit şi au construit acest deceniu pe care l-aş numi, într-adevăr, unul al dezvoltării: în primul rând, sunt oamenii noştri, marea familie UAC Europe, care astăzi a ajuns la circa 1.400 de angajaţi şi este în continuă creştere; apoi, încrederea clienţilor şi partenerilor noştri, ospitalitatea şi deschiderea comunităţii locale şi bineînţeles principiile noastre. Nu degeaba sloganul nostru este: „We do what we say”, respectarea cuvântului dat, responsabilitatea faţă de angajaţi, comunitate, mediu şi seriozitatea sunt pentru noi angajamente ferme, pe care le respectăm zi de zi. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care, prin sprijinul şi încrederea lor, au demonstrat că fac parte din marea familie UAC Europe şi care ne-au ajutat să construim acest succes: angajaţi, parteneri, colaboratori, autorităţi locale, judeţene şi naţionale, comunitatea locală, toţi partenerii noştri.

Reporter: Ce proiecte are UAC Europe pentru viitor?

Daniel Vărzaru: În viitor, UAC Europe va continua să se dezvolte. Cred că va deveni o investiţie strategică, cea mai mare din regiune şi din ţară, datorită fabricii din Dumbrăviţa şi noului proiect pe care îl vom dezvolta în zona Aeroportului Internaţional Baia Mare. Vom pune Maramureşul şi România pe harta mondială a liderilor unei industrii elitiste: industria aeronautică. Aşa cum am mai spus, noua investiţie de la Tăuţii Măgherăuş se va derula în trei etape, va crea în total peste 2.000 de noi locuri de muncă. Prima etapă a acestei investiţii a fost demarată, o organizaţie de proiectare componente şi structuri aeronave. În plus, vom crea un centru modern de training care va deservi, atât fabrica actuală din Dumbrăviţa, cât şi noua investiţie. De asemenea, prima fază a investiţiei va include şi o hală de producţie pe partea de prelucrare titaniu aluminiu. Deocamdată suntem la partea de documentaţii, se lucrează la PUZ, apoi vor urma celelalte autorizaţii şi avize, conform legii. Ca întotdeauna, UAC Europe pune pe primul plan respectarea legislaţiei, a normelor de mediu şi a principiului transparenţei. Această investiţie va fi una dintre cele mai moderne din România şi din sud estul Europei.

Reporter: Vă veţi implica şi în Tăuţii Măgherăuş, la fel ca în Dumbrăviţa, în viaţa comunităţii locale?

Daniel Vărzaru: Şi la Tăuţii Măgherăuş, la fel ca şi la Dumbrăviţa, vom avea un program de implicare în comunitatea locală, în toate proiectele şi domeniile importante. Acest lucru face parte din politica UAC Europe, este modul în care ne arătăm respectul şi responsabilitatea pentru comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea, este modul în care arătăm că ne pasă. Ne dorim să fim un partener constant al autorităţilor locale, şcolii, bisericilor, instituţiilor de cultură şi cetăţenilor. Am pregătit câteva proiecte şi acţiuni în toate aceste domenii de activitate.