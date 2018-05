Dividende „zero” la SIF Banat-Crişana

Acţionarii SIF1 Banat- Crişana au aprobat repartizarea întregului profit net al exerciţiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la „alte rezerve”, în vederea susţinerii unui program de răscumpărare de acţiuni.

Astfel, din sursele proprii de finanţare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 17.460.724 de acţiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acţiuni se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale: Preţul minim per acţiune – 1 leu. Preţul maxim per acţiune – 4,81 lei. Durata programului – maxim 18 luni de la data publicării hotărârii in Monitorul Oficial.

Totodată, SIF1 a mai aprobat şi un al doilea program de răscumpărare, pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societăţii (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii, conform criteriilor de performanţă ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administraţie. Acest program vizează cel mult 1.400.000 de acţiuni, la preţuri între 1 leu şi 4,81 lei.

Nici anul trecut SIF1 nu a acordat dividende, reuşind un randament al acţiunilor de 49,89%, pentru anul 2017.