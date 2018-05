Locul opt şi final de drum?

Ştiinţa Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-0 (20, 24, 23)

Ştiinţa Explorări a terminat sezonul 2017-2018 cu o victorie de trei puncte, băimărenii dispunînd în ultima eta­pă din grupa 7-12 cu scorul de 3-0 (20, 24, 23) de Universitatea Cluj-Napoca. Un campionat presărat cu multe probleme financiare, însă pe plan sportiv locul ocupat este absolut meritat, jucătorii şi antrenorii dînd dovadă de caracter în momentele grele pe parcursul acestei stagiuni.

Băimărenii au avut emoţii doar în setul 2, pe care şi l-au adjudecat în prelungiri, cu 26-24, după ce au fost conduşi cu 23-19. În rest, Ştiinţa Explorări a avut iniţiativa şi a dat tot timpul impresia că victoria nu-i poate scăpa, în condiţiile în care gazdele aveau nevoie de două puncte pentru a încheia campionatul pe poziţia a opta.

• Evoluţia scorului • Setul I: 4-3, 8-6, 10-6, 12-10, 16-15, 20-16, 25-20; Setul II: 4-2, 8-6, 13-11, 14-16, 19-23, 26-24; Setul III: 4-3, 6-8, 11-12, 14-16, 20-19, 23-20, 25-23. • Ştiinţa Explorări Baia Mare: Râpeanu, Negrean, Fedorenko, Ţuţea, Lupu, Mocanu, Popovici (libero). Au mai jucat: Florea, Nagy, Socaciu şi Butnaru. Antrenori: Marius Botea şi Sorin Pop. • Universitatea Cluj-Napoca: Moisa, E. Tofan, Borota, Someşan, Iov, A. Voinea, Neag (libero). Au mai jucat: Preda şi A. Pop. Antrenori: Răzvan Parpală şi Romeo Lotei. • Au arbitrat: Daniel Hadade şi Marius Lazăr (Zalău). Observator FRV: Ioan Buhăţel (Dej).

Marius Botea (antrenor principal Ştiinţa Explorări): „Mă bucur că am încheiat cu o victorie un sezon foarte greu pentru noi, cu multe probleme financiare, organizatorice şi de lot. Îi felicit pe jucători pentru că, în aceste condiţii, am rămas un grup unit pînă la final. Locul 8 reflectă fidel potenţialul nostru din acest sezon”.

Liviu Râpeanu (căpitan Ştiinţa Explorări): „Am încheiat un sezon foarte greu, din toate punctele de vedere. Consider că noi, ca jucători, ne-am făcut datoria şi am terminat cu capul sus campionatul”.

În acest moment lucrurile sînt foarte complicate în sînul celor de la Ştiinţa Explorări. Mulţi jucători sînt la final de contract şi nu mai au dorinţa de a continua la clubul băimărean. Unii dintre ei au semnat deja cu alte echipe, iar ceilalţi îşi vor căuta şi ei angajamente. Totul din pricina problemelor financiare, existînd restanţe către jucători şi antrenori de cîteva luni. Premisele nu sînt de­loc bune, vehiculîndu-se chiar desfiinţarea echipei. Ar fi o pată neagră pentru sportul băimărean şi maramureşean, Ştiinţa Explorări fiind cel mai vechi club din Baia Mare şi, totodată, prima grupare din voleiul masculin românesc ce a izbutit să aducă primul titlu în provincie, în 1993. Poate în ultimul ceas cei cu putere de decizie vor salva o echipă ce a adus multe satisfacţii de-a lungul istoriei şi vom putea vedea volei şi din sezonul viitor, Ştiinţa Explorări fiind o grupare ce merită să rămînă în elita voleiului românesc.