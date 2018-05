41 de liceeni francezi din Quintin în Baia Mare

După ce, cu puţin timp înainte de sărbătorile pascale, grupul de elevi de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-a întors din Bretagne, a fost rândul francezilor să viziteze Maramureşul. Cele 41 de persoane s-au cazat la corespondenţii lor români.

Experienţele lor s-au dovedit mai degrabă plăcute, imaginea iniţială schimbându-li-se radical, prin contactul cu oamenii locului. Deşi de dimineaţă am fost blocaţi aproape o oră de către un şofer care-şi parcase Mercedesul cu număr nemţesc taman în faţa autocarului francez! Un moment aparte a fost vizita la Racido – fabrica de confecţii „de firmă”, la care am fost întâmpinaţi de managerul francizei, Cristina Buteanu, vorbitoare de limba franceză, iar apoi am vizitat atelierul de broderie Stichart, în care erau lucrate sigle pentru Gucci, printre altele. Fetele au aflat astfel că pantaloni designerizaţi de un couturier francez, pe care nu ţi-i poţi permite nici la reducere, se confecţionează la noi.

Brigitte Loyer, Maryvonne Kerboëthau, profesori: „Schimbul a debutat în 1992 între liceul „Vasile Lucaciu” Baia Mare şi „Lycée Jean XXII”, Quintin”. E a 13-a oară când liceeni francezi petrec câteva zile în Maramureş. Pentru ei, e ocazia de a descoperi cultura tradiţională, economia locală, latura istorică şi politică. Primirea în familii le permite liceenilor francezi să descopere un mod de viaţă de altă natură. Au descoperit sistemul şcolar românesc, asistând la cursuri. Şi-au dat seama de diferenţele faţă de sistemul francez. Avem speranţa că schimbul va continua”.

Maryvonne Kerboëthau: „E a doua oară când vin in România. E o ţară pe care o iubesc mult. Consider liceul Lucaciu mare şi impresionant prin tehnologia sa (observatorul astronomic)”.

Mathis Capitain, Florentin Perrigoue: „Pentru noi, România este o surpriză în privinţa peisajelor. Credem că ţara se află în avânt economic şi merită o imagine mai bună. La nivel şcolar, elevii au o mai mare libertate, care le reduce timpul de învăţare. Mulţumim familiei Pop pentru primire!”

Alison, Marion, Amélie, Eloïse, Emma: „Baia Mare ni se pare un oraş mare. Bisericile sunt cam numeroase. Liceul oferă materii pe care noi nu le avem: informatică, website, robotică. Regulile sunt mai puţin aspre decât în liceul nostru, elevii pot aici să mănânce în clasă în timpul orei şi au voie cu telefoanele mobile. Şcoala cu care facem schimbul posedă un observator astronomic şi o dotare tehnologică pe care nu o avem la noi”.

Baptiste, Brice, Magalie, Gurvan, Axel, Alexandre, Corentin, Valentin: „România este o ţară surprinzătoare, iar clima, imprevizibilă. Meşterii populari ne-au făcut să simţim meşteşugul lor atât de frumos”.

Juliette: „Există o mare diferenţă între straturile sociale din România, care sper că va dispărea. Prejudecăţile cu privire la români nu sunt adevărate. Ei sunt ospitalieri, dar … mănâncă prea mult. Viaţa aici nu e scumpă, prin comparaţie cu cea din Franţa”.

Jean: „Oamenii sunt simpatici, peisajele de la ţară sunt frumoase, precum şi monumentele istorice. Din păcate, nu-mi place mâncarea tradiţională. Nu există o bună conduită în trafic.”

Anonim: „Românii nu au ore fixe pentru prânz, dar sunt persoane primitoare şi simpatice”.

Joël: „Oamenii de aici ştiu să trăiască, mâncarea şi băuturile sunt foarte bune, iar şcoala, mai serioasă. Baia Mare e un oraş frumos, în ciuda marilor diferenţe dintre bogaţi şi săraci. Drumurile sunt periculoase, românii conduc prost”.

Ioana Chindriş, XI H: „I-am învăţat vorbe româneşti, cum ar fi: „Tulai, Doamne!” I-am ghiftuit cu sarmale, cârnaţi şi mămăligă cu brânză, le-am arătat hainele noastre tradiţionale şi am constatat că ei iubesc untul. În ceea ce priveşte limba, franceza ni s-a părut mai grea când este vorbită de un nativ, însă nici româna nu este uşoară pentru ei: n-au reuşit să-mi zică Ioana, ci Iona. Mă bucur din tot sufletul că am avut o asemenea experienţă pentru sertarul meu cu amintiri”.

Daniela SITAR-TĂUT