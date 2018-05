Am pierdut în primul meci pentru locurile 5-8

Băimărenii s-au întors de pe Bega cu un eşec în primul meci programat pentru locurile 5-8, CS Minaur pierzînd la şase goluri confruntarea cu SCM Politehnica Timişoara, 32-26 (15-14).

Eşec care se poate datora şi celor cinci absenţe din lotul pregătit de Raul Fotonea, oaspeţii neavîndu-i la acest joc pe Pierre Ragot, Călin Căbuţ, Yurii Pop, Răzvan Pop şi Alexandru Sabou. Chiar şi fără aceşti jucători, Minaur a început promiţător disputa din Banat, însă a încheiat-o dezamăgitor, în unele momente jucătorii dînd impresia că gîndul le este în cu totul altă parte sau la vacanţă.

Cele două formaţii încep meciul cu poftă de gol şi după cinci minute tabela arată egalitate, 4-4. Tot în acest minut, cei doi arbitri îi arată direct cartonaşul roşu lui Păiuş, plus cel albastru, pentru o lovitură cu cotul în gît la Cristescu. Poli nu acuză şocul eliminării şi în minutul 10 pune în dreptul ei un avans de trei goluri, 7-4. Oaspeţii se apropie la o singură lungime, 8-7, însă în minutul 22 gazdele refac diferenţa de plus trei, 12-9. Totuşi, la pauză băimărenii intră cu un handicap de un singur gol, 15-14. Minaur are inspiraţie în debutul actului secund şi egalează, 15-15. Poli Timişoara nu mai face nici o concesie de aici încolo şi se desprinde imediat la patru goluri, 20-16 (36′). Elevii lui Fotonea nu se mai regăsesc, iar trupa lui Pero Milosevic nu iartă. Diferenţa creşte şi la cinci goluri, 22-17 şi 25-20. Pentru ca finalul să aducă un succes la şase goluri pentru gazde, 32-26, şi 1-0 la general. Meciul doi în lupta pentru locurile 5-8 se va consuma duminică, 6 mai, de la ora 17.00, în sala sporturilor „Lascăr Pană”. • Arbitri: Claudiu Gorina / Florin Melencu (Craiova). Observator FRH: Ioan Furnea (Târgu Mu­reş). • Aruncări de la 7 m: 2-2 (transformate: 0-1; au ratat: Marjanovic, Şania, respectiv A. Cimpan). Minute de eliminare: 12-2 (în min. 6 Păiuş a primit direct cartonaşul roşu). • SCM Politehnica Timişoara: Daskaloski (3 intervenţii), Savic (3 intervenţii), Vîlceanu – A. Şania 7, Santeiu 6, Marjanovic 6, Krsto Milosevic 5, Lasica 3, Neamţu 2, Orbovic 2, Păiuş 1, Vuk Milosevic, Ştefan, Hrimiuc, Flavius Cîmpan. Antrenor: Pero Milosevic. • CS Minaur Baia Mare: Bucătaru (7 intervenţii, a apărat şi un 7 m), R. Apostu (4 intervenţii) – Mureşan 6, Dragas 5, Lazic 4, Popescu 3 (1 din 7 m), Haiduc 3, Cristescu 2, Mihai 1, Vilovski 1, S. Makaria 1, Buşecan, Alin Cîmpan, Nagy, Marta. Antrenor: Raul Fotonea.

Rezultatele Play-Off • Locurile 1-4: CSA Steaua Bucureşti – CSM Bucureşti 21-25; AHC Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti (s-a jucat aseară); Locurile 5-8: SCM Politehnica Timişoara – CS Minaur Baia Mare 32-26; AHC Dobrogea Sud Constanţa – AHC Dunărea Călăraşi 30-23.