Primarul Cătălin Cherecheş ia atitudine!

Autoritatea locală intervine în cazul fetiţei ucise la Cuprom

Primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale s-au implicat în identificarea suspectului care a săvârşit oribila crimă de la Cuprom. Un gest incalificabil, care a îngrozit o întreagă comunitate, i-a determinat pe reprezentanţii Administraţiei Publice Locale să ia măsuri urgente. Astfel, după ce anchetatorii au pornit pe o pistă falsă privind identitatea suspectului, Cătălin Cherecheş a luat atitudine şi împreună cu foştii angajaţi de elită ai Poliţiei Române, care astăzi activează în cadrul Poliţiei Locale, au construit în timp record portretul robot al omului care a putut comite o asemenea atrocitate. Imediat ce datele au fost culese, acestea au fost transmise Serviciului de Investigaţii Criminale pentru ca făptaşul să fie prins în cel mai scurt timp şi tras la răspundere pentru faptele sale.

Potrivit anchetei demarate paralel de către Administraţia Publică Locală, suspectul este recidivist şi a fost recent eliberat din penitenciar. Se pare că, în trecut, acesta a răspuns în faţa legii pentru comiterea unui viol.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Aşa cum am spus şi iniţial, acea pistă pe care mergeau poliţiştii, a falsului călugăr, era o pistă greşită, ceea ce s-a şi certificat. Având în vedere că am observat împreună cu colegii mei de la Poliţia Locală, care majoritatea provin din Poliţia Naţională şi care s-au pensionat, dar au condus Serviciul de Investigaţii Criminale de-a lungul zecilor de ani în acest judeţ, am considerat că este momentul să le dăm o mână de ajutor anchetatorilor. Am considerat că pista care în proporţie de mai bine de 90% este una corectă este cea a unui individ care a fost eliberat acum două săptămâni din penitenciar. Acesta locuieşte într-o zonă diametral opusă cu cea unde s-a săvârşit crima, respectiv violul. Este o persoană care nu avea ce să caute în acea zonă, nu avea cunoştinţe sau vreo legătură de familie în zona respectivă. O persoană de etnie romă care are porecla «Piticu». S-a remarcat faptul că şi-a şi schimbat înfăţişarea în ultimele două zile, de la săvârşirea crimei încoace. Noi considerăm faptul că acesta este elementul care ar putea constitui adevărata pistă. Credem că poliţiştii, respectiv Serviciul de Investigaţii Criminale împreună cu Parchetul vor acţiona foarte rapid. Avem absolut toate detaliile pe care le-am transmis Serviciului de Investigaţii Criminale, aşa cum le-am transmis şi detalii legate de o bandă de hoţi care acţionează pe raza judeţulelor Maramureş, Satu Mare şi Sălaj”.

Cătălin Cherecheş s-a arătat revoltat de faptul că anumite organizaţii care ar trebui să investească în educaţia comunităţii rome şi reintegrarea acesteia în societate nu fac altceva decât să încaseze bani, fără a pune în aplicare nicio strategie în acest sens.

Crima care a îngrozit comunitatea băimăreană a avut loc în seara zilei de luni, 30 aprilie. O fetiţă de doar cinci ani a fost violată după care ucisă cu sânge rece de către un bărbat care este căutat neîncetat de oamenii legii. Micuţa a dispărut de acasă la orele amiezii şi a fost găsită fără viaţă, câteva ore mai târziu, de către fraţi în incinta unui imobil al fostei platforme industriale Cuprom.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Tot vorbim despre efecte şi mai puţin despre cauze. Eu m-am săturat să fiu de fiecare dată pus la colţ pentru faptul că am încercat să fac ordine şi să pun la punct tot ceea ce înseamnă zone rău famate, pungi de mizerie, prin demolare, prin repoziţionare, şi m-am trezit pus la colţ de ambasade, de organizaţii sau fundaţii care nu fac altceva decât să folosească aceste comunităţi rome pentru a câştiga bani. Astăzi, în Municipiul Baia Mare, indiferent de ce spun unii sau alţii, indiferent de ce spun ambasadele sau nişte oameni care nu au nicio treabă şi se uită de prin birouri la televizor, la problemele reale ale României, reîncepe ceea ce am demarat acum câţiva ani – punerea la punct şi aşezarea comunităţii rome într-o manieră care ţine de civilizaţie, de respect faţă de lege şi de tot ceea ce înseamnă respect faţă de comunitate, siguranţa cetăţenilor. De dragul relaţiei cu Ambasada Statelor Unite, Ambasada Marii Britanii, sau ambasada nu ştiu cui eu, nu mai tolerez şi nu mai consider că este cazul să mai stăm în genunchi şi să tolerăm orice”.

