Un şofer a fost depistat în Baia Mare sub influenţa substanţelor interzise

În cadrul activităţilor desfăşurate, miercuri noaptea, pentru păstrarea ordinii şi siguranţei publice pe raza municipiului Baia Mare, poliţiştii de ordine publică au depistat un tânăr, din municipiu, care conducea un autoturism sub influenţa substanţelor interzise.

Tânărul, de 22 de ani, a fost oprit pentru verificări la ora 02.20, în timp ce conducea un autoturism pe B-dul Republicii. În calitate de pasageri au fost identificaţi alţi doi tineri, unul de 18 ani, din Ariniş, şi celălalt de 19 ani, din Baia Mare.

În urma controalelor efectuate, poliţiştii au găsit, atât asupra tânărului, de 19 ani, cât şi în autoturism, mai multe plicuri cu substanţe susceptibile a fi interzise. Toate acestea au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor sub aspectul încălcării normelor prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Şoferului i-au fost recoltate probe de sânge, iar poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Amenzi de peste 14.000 lei

Pentru că depăşirea limitei legale de viteză ocupă un loc important în ierarhia principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, poliţiştii din Ocna Şugatag, Seini, Vişeu de Sus şi Leordina, au desfăşurat, miercuri, 2 mai, activităţi axate în special pe combaterea nerespectării regimului legal de viteză.

Astfel, au fost controlate mai multe autovehicule şi ca urmare a nerespectării normelor rutiere au fost aplicate 60 sancţiuni contravenţionale. Valoarea amenzilor aplicate a depăşit suma de 14.000 lei.

Un tânăr, de 22 de ani, depistat în timp ce conducea un autoturism fără a deţine permis de conducere, este cercetat de poliţişti în cadrul dosarului penal întocmit pe numele lui.