Reacţiile economiei reale la intervenţiile statului

Principala preocupare a managerilor în această perioadă se centrează pe consolidarea afacerilor. Obţinerea profitului nu este o prioritate, ci supravieţuirea afacerii, chiar dacă România se află (încă) pe un trend crescător al dezvoltării economice.

Potrivit unui sondaj realizat la nivelul marilor companii în luna aprilie 2018, extinderea afacerilor nu mai reprezintă un factor de interes pentru manageri. Acest ”curent” este prezent mai ales din a doua jumătate a anului 2017. Motivele acestei stări de fapt ţin de legis­laţia imprevizibilă, volatilitatea reglementărilor fiscale – peste 100 de modificări ale Codului fiscal în 4 luni -, greutăţi în recrutarea de personal calificat, climatul incert care pluteşte peste lumea afacerilor, inflaţia, dezbinarea generalizată etc. Aceste cauze afectează şi entuziasmul dezvoltării afacerilor prin programe investiţionale. Se pare că nici statul nu are între preocupările sale prea multe obiective de investiţii majore în această perioadă.

Filosofia fiscală – între scris şi citit

Efectele nefavorabile ale creşterii economice bazate pe consum au fost recunoscute şi de către ministrul finanţelor. Cum una dintre ”frânele” dezvoltării sustenabile se regăseşte în ”hăţişul” legis­lativ fiscal, d-l ministru a găsit de cuviinţă oportunitatea rescrierii Codului fiscal în scopul ”… aşezării normelor fiscale şi vamale, care să faciliteze înţelegerea textelor legislative…”. Din această declaraţie înţelegem că, la ora actuală, legea fiscală nu este scrisă pe înţelesul acelora care trebuie să o aplice. Asta cu neînţelesul este o meteahnă mai veche pe la noi. Cert este faptul că, ori de câte ori se aduc ”îmbunătăţiri” legislaţiei în acest domeniu, nu se urmăreşte o mai bună înţelegere a ei, ba dimpotrivă. Poate că ar fi necesare cursuri în care să învăţăm a citi din legislaţia fiscală pentru că, uneori, unii se ştiu doar cu scrisul. Ne minunăm adesea de unde scot atâta absconsitate!

Economia şi fiinţa umană

Legătura dintre atrofierea apetitului investiţional al managerilor şi legis­laţia fiscală apăsătoare şi stufoasă este una directă. Spre o mai bună pricepere a afirmaţiei de mai sus, voi apela la o comparaţie. Economia se poate asemui cu corpul uman: creierul (decizia guvernamentală), braţele (activităţile lucrative), organele interne (instituţiile statului), inima (băncile), sângele (banii) etc. În prima fază, atunci când organismul uman are o problemă de funcţionare optimă, se solicită o intervenţie urgentă, în care i se vor administra ”perfuzii” menite a-l restabili pentru moment şi a-l pregăti pentru etapa următoare. În economie, o astfel de intervenţie face parte din arsenalul politicilor monetare care aparţin Băncii centrale. În a doua etapă, se trece la efectuarea analizelor generale şi specifice, după care se va pune diagnosticul şi se va prescrie tratamentul profilactic. Pentru economie, etapa tratamentului de durată aparţine politicilor fiscale, ce ţin de executiv, prin Ministerul Finanţelor. Când cele două entităţi (BNR şi MF) nu se înţeleg şi nu se armonizează în decizii, efectele intervenţiilor în economie pot fi dăunătoare. În ultimii 25 de ani, s-a apelat în mod excesiv la tratamentele de urgenţă (politicile monetare) şi mai puţin s-a folosit tratamentul profilactic, specific politicilor fiscale. ”Perfuzată” în exces, economia a dobândit dependenţă faţă de aceste intervenţii. De multe ori politicile fiscale, în loc să restabilească echilibrele macroeconomice, au bulversat economia reală. Slăbirea interesului managerilor pentru dezvoltarea afacerilor are la bază o astfel de cauză.

Dezbinarea, bat-o vina

Lipsa strategiilor coerente, cu obiective clare pe termene mai lungi, nu permite armonizarea benefică a politicilor fiscale cu cele de tip monetarist. Între conducerile celor două instituţii, BNR şi MF, se simte existenţa unor disensiuni şi neînţelegeri majore, cauzate cel mai probabil de impresia fiecăreia că deţine piatra filosofală a intervenţionismului statului în economie. La mijloc este economia reală, în calitatea sa de pacient: operaţia a reuşit, pacientul a decedat!

Dacă economia reală va fi ţinută pe mai departe sub electroşocuri, i se vor slăbi rezistenţa, imunitatea şi capacitatea de a se autodezvolta. Legităţile pieţei sunt simple şi izvorăsc din practica economiei libere de peste 150 de ani. Încălcarea principiilor fundamentale ale economiei generează reacţii şi disensiuni nedorite în întreaga societate. Pentru asigurarea sănătăţii şi sustenabilităţii economiei este nevoie de înţelegere şi colaborare între toate instituţiile statului.

Frâiele puterii

Intervenţionismul statului în economie este o temă aprig disputată printre economişti şi jurişti. Ea se învârte între centralism şi libertatea de acţiune, între decizia centrală şi cea locală etc. Politicienii, cu mintea lor, se pare că nu înţeleg binefacerile descentralizării şi purced tot mai abitir la concentrarea deciziilor către vârf, înspre ei. Scopul: mânuirea pârghiilor puterii. Ce ne facem dacă frâiele puterii sunt ţinute de căruţaşi mărunţi şi nepricepuţi cărora le lipseşte capacitatea de a struni şi cârmui atelajul numit economie?

Conf. univ. dr. ec. Vasile BÎRLE

