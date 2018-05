Curăţenie în Cimitirul “La Nuci”

În urmă cu circa două săptămâni a demarat o amplă acţiune de curăţenie şi reabilitare a cimitirului “La Nuci” din Baia Mare. Deja se observă o îmbunătăţire a aspectului acestui spaţiu. O cititoare, Ileana Maria Mihalca, s-a declarat mulţumită de faptul că în cimitirul unde îşi duc odihna veşnică părinţii şi soţul ei s-au executat lucrări de salubrizare şi defrişare.

“Un grup de voluntari şi buni creştini sub îndrumarea onoratului părinte Marius Sabou au executat lucrări de defrişare şi curăţenie în acest cimitir. Iată că se poate şi să nu ne mai ascundem în spatele afirmaţiei: nu sunt fonduri. Cultul morţilor face parte din datoriile unor ţări civilizate. Aşa este frumos şi aşa ar trebui să trăim”, scrie cititoarea care vrea să aducă mulţumiri pe această cale celor implicaţi în reabilitarea acestui spaţiu al eternităţii.

Lucrările la cimitir continuă şi vor mai dura mai bine de o lună, după cum ne-a informat preotul paroh al Bisericii Ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Marius Sabou. El spune că a avut ca obiectiv principal reabilitarea acestui cimitir încă de când a devenit parohul locaşului de cult, dar a trebuit să amâne lucrările pentru că anul trecut a fost nevoie de intervenţia la turnul bisericii.

“Lucrăm de două săptămâni în cimitir. Am scos cam 300 mc de mizerie. Se curăţă totul. Am închis garduri. S-au reparat garduri, porţi. Avem drum lung până când lucrurile vor fi aşa cum trebuie să fie. S-au tăiat copacii care puneau în pericol mormintele. Am fost surprins de volumul de mizerie şi de muncă necesar în acest spaţiu. Se erbicidează. Vom cosi, vom face tot ce trebuie să facem. Se reabilitează crucile dărâmate. Se repară tot. Intenţionăm să punem coşuri de gunoi pentru colectare de de­şeuri. Încercăm să ne apropiem de ceea ce e normal şi încă e departe”, a declarat preotul Marius Sabou.

Muncitorii care lucrează în cimitir spun că după ce îşi vor încheia misiunea, cetăţenii trebuie să conştientizeze că vor trebui să întreţină acel loc. “Oamenii trebuie să se obişnuiască să menţină curăţenia. Unii sunt comozi şi preferă să arunce candelele lângă morminte. Alţii depozitează mizeria lângă gard, deşi în apropiere se găseşte şi containerul”, a spus unul dintre muncitori.

La finalul investiţiei care se realizează din fondurile parohiei, la intrarea în cimitir va fi afişat un regulament de organizare, dar şi un program de funcţionare. Astfel, după ora 21, în cimitir nu va fi permis accesul cetăţenilor.