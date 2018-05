Au fost din nou două zile pline vîrf la Seini de motoare turate, pante dificile de urcat, coborîri prin carieră pe drum bătătorit de camioane grele ce dă fiori doar să îl priveşti de la bază, cîte o răsturnare prin capcanele terenului accidentat, spectaculoasă şi fără urmări. Seiniul şi-a sărbătorit ediţia a X-a aniversară a „Cupei Off-Road” revenind la un traseu al unor ediţii precedente, oferit de zona Carierei, în dreptul staţiei de carburant „Nistem”, sponsor constant şi fidel al evenimentului. Platoul s-a umplut de autovehicule care mai de care mai năstruşnice, multe echipate cu bulbar, trolii off-road, kituri de suspensii, proiectoare halogen, cauciucuri, comenzi de bord impresionante.

Organizatorul principal a fost “Asociaţia 4×4 Off-Road Seini”, reînfiinţată, preşedinte Zsolt Dohi, un pasionat al acestui sport în parteneriat cu Club Xtreme Adventure Baia Mare. S-a bucurat de susţinerea şi sprijinul primăriei, personal al primarului Gabriela Tulbure, sponsori, Poliţia şi Jandarmeria Română, Staţia de ambulanţă, SVSU Seini, Poliţia Locală ş.a. Evenimentul s-a adresat atît posesorilor de autovehicule de teren nemodificate sau parţial modificate, cît şi echipajelor cu experienţă, cu maşini de teren pregătite special pentru acest gen de competiţii. Concurenţa a fost individuală, fiecare echipaj fiind format din pilot şi copilot, cu echipament adecvat, cască, centuri de siguranţă, motoare verificate tehnic.

Competiţia, cu caracter internaţional, s-a desfăşurat sub egida FRAS (Federaţia Română de Automobilism Sportiv) şi CNOR (Comisia Naţională de Off Road). Şi în acest an, s-au derulat două clase, open şi standard, şi a doua zi un trial cu aceleaşi clase. Ceea ce mai este de notat este faptul că directorul de concurs, Călin Rus, a folosit tehnologia nouă, prin diverse aplicaţii de programe de navigare, hartă, GPS cu acoperire în pădure, înregistrare timp, viteză, traseu ş.a., utilizate pe telefoanele fiecărui copilot, folosite la final în alcătuirea topului. Un fapt îmbucurător a fost creşterea numărului de participanţi. S-au înscris echipaje din Ungaria, Austria, Cluj-Napoca, Baia Sprie, Baia Mare, Hunedoara, Oradea, Satu Mare, Borşa, Săliştea de Sus, Seini, Racşa, Negresti-Oaş. S-au format 22 de echipaje la categoria Standard, 9 la Open, în jur de 34 de echipaje în total, în cele două zile de concurs. Traseul a fost de circa 35 de km, incluzînd o parte de pădure, cariera seineană, unele zone locuite şi terenul accidentat din preajma carierei. În acest an, oraşul gazdă a avut doar două echipaje cu participări complete, una la Standard şi cealaltă, a preşedintelui asociaţiei, la Open, ceilalţi cîţiva înscrişi au fost copiloţi în echipajele altor cluburi. Atmosfera, ca de fiecare dată, a fost încinsă de soare, praf, muzică, emoţie, veselie, adrenalină, defecţiuni tehnice ivite pe traseu, un after party şi poftă bună la bucate. În ziua a doua, după Trial, au fot premiaţi câştigătorii de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş, aflat în Maramureş în vizită (care a parcurs o parte de traseu în echipă cu unul din învingători), primarul oraşului, Gabriela Tulbure, Zsolt Dohi şi Călin Rus. Trofeele au revenit oaspeţilor la toate cele patru premieri, mulţi urcînd de mai multe ori pe podium.

„Suntem foarte mulţumiţi de această ediţie aniversară. Am avut mai multe participări din zone geografice mult mai întinse. Lumea s-a simţit bine. Mulţumim tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare. Noi mai avem o misiune, cea a ecologizării zonei de picnic pentru zilele libere oferite de sărbătoarea muncii”, ne-au declarat preşedintele asociaţiei şi directorul de concurs. „Un 10 pentru organizare. Felicitări şi vrem să participăm an de an la Cupa Off-Road Seini. Păstraţi tradiţia şi la anul să fim mai mulţi. Respect, organizatorilor”, ne-au mărturisit cei de la „Tractări Tîrgu Lăpuş”. „Venim de cîţiva ani buni la acest concurs, unde ne simţim foarte bine şi avem parte de o foarte bună organizare. Felicitări”, a fost părerea celor de la Nyíregyháza Off Road Club.