Motocicleta şi riscurile încălcării normelor rutiere

În doar două săptămâni, de când s-a deschis sezonul moto în Maramureş, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea mai multor accidente rutiere în care au fost implicaţi motociclişti.

Unul dintre acestea s-a produs sâmbătă, 5 mai, în jurul orei 16, pe DN 1C. Cercetările efectuate de către poliţiştii rutieri au relevat că un băimărean, de 37 ani, care conducea o motocicletă dinspre Baia Mare spre Satu Mare, nu a redus viteza într-o curbă la stânga de pe raza localităţii Ilba, a derapat, şi s-a răsturnat pe carosabil.

În urma accidentului, motociclistul şi o pasageră, de 24 de ani, au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la Spitalul de Urgenţă din Baia Mare. Pasagera a rămas internată sub supraveghere medicală.

Conducătorul motocicletei şi pasagera purtau casca de protecţie în timpul deplasării, fără a avea alte echipamente de protecţie.

Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Poliţiştii rutieri atrag atenţia motocicliştilor să respecte regulile de circulaţie şi, pentru a nu fi implicaţi în accidente de circulaţie, le recomandă:

• evitaţi accelerările excesive şi nu conduceţi cu viteză mai mare decât limita legală

• abordaţi curbele cu viteză moderată, fără a le „tăia” – multe accidente se întâmplă din cauza pătrunderii pe sensul opus

• asiguraţi-vă în oglinzi atunci când viraţi

• nu conduceţi în timp ce vă aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice

• nu faceţi slalom printre autovehiculele în mişcare

• fiţi pregătit pentru condiţii periculoase de drum – carosabil umed, nisip, pietriş, gropi şi alte pericole rutiere de suprafaţă care pot afecta grav aderenţa generând accidente

• fiţi vizibil – purtaţi haine strălucitoare, reflectorizante şi păstraţi-vă întotdeauna farul aprins

• utilizaţi, atât dvs., cât şi pasagerul care vă însoţeşte căşti de protecţie omologate – care îndeplinesc standardele actuale de siguranţă – şi purtaţi îmbrăcăminte de protecţie pentru motociclişti – numai aceasta poate asigura o bună protecţie în timpul unui accident şi vă protejează de intemperii.

De asemenea, poliţiştii rutieri le reamintesc şi conducătorilor auto să fie vigilenţi şi să ţină cont de faptul că şi motocicliştii există în trafic!