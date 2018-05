BRD – profitul net a crescut cu 26%

La 31 martie 2018, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, profitul net al BRD Group Société Générale a fost de 414 milioane lei, în creştere cu 26% faţă de perioada similară a anului trecut. Creşterea venitului net bancar a fost de 11,4%, pe fondul majorării veniturilor nete din dobânzi, cu 14,2% şi din comisioane de 5,2%.

Rezultatele financiare consolidate ale BRD arată o majorare a profitului cu 26% faţă de trimestrul întâi 2017. De asemenea, numărul de clienţi activi a crescut cu 37.000 faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care persoanele fizice cu 33.000 şi micile companii cu 4.000. Stocul de contracte de internet şi mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproximativ 1,44 milioane, o creştere de 19% în dinamică anuală.

Creditele nete au fost de 30,4 miliarde lei. Soldul creditelor nete pe segmentul persoanelor fizice s-a majorat cu 7,8% în dinamică anuală, sub efectul favorabil al producţiei solide de credite, care a crescut cu 9,0% pe an, până la 1,4 miliarde lei. Segmentul non-retail s-a dovedit stabil, portofoliul de mari clienţi corporativi înregistrând o performanţă robustă (5,9% în dinamică anuală)”, spune comunicatul.

Rezultatul operaţional brut a fost în creştere cu 27,5% faţă de perioada similară a anului trecut.

BRD – Groupe Société Générale are 2,32 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 753 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,4 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 28.200 POS-uri şi mai mult de 1.500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii martie 2018, de 54,5 miliarde lei.