Grevă de avertisment în spitalele din Maramureş

Medici, asistenţi medicali, infirmieri, brancardieri, personal TESA s-au solidarizat ieri, 7 mai, şi au protestat timp de două ore în holul unităţilor spitaliceşti din judeţ. În jur de 150 de angajaţi au protestat la Spitalul Judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. Salariaţii şi-au exprimat astfel revolta faţă de scăderea salariilor prin limitarea sporurilor şi faţă de diferenţe băneşti care apar în cazul diferitelor categorii de personal din sistemul sanitar. Cei mai defavorizaţi se consideră: infirmierii, brancardierii, personalul de curăţenie, cei de la întreţinere, cei din birourile de resurse umane, de la administrativ, kinetoterapeuţii şi farmaciştii.

Sporuri limitate

“În ianuarie ne-aţi mărit salariile cu 25%, dar le-aţi topit cu contribuţiile. În martie, am urcat în grila din 2022, dar ne-aţi umilit cu sporurile. Aţi dublat doar nemulţumirea” şi “Limitarea sporurilor duce la scăderea veniturilor şi a interesului medical pentru secţiile grele” au fost mesajele afişate pe pancartele purtate de protestatari. Vicepreşedintele Sanitas Baia Mare, Ionică Pop, a declarat că nemulţumirile sunt legate de legea salarizării care pare să fi creat un haos în sistem.

“Noi aveam 30% toate sporurile, nopţi, duminică, TBC, SIDA. Pentru Sida, TBC aveau 140% spor la salariul avut. Prefer să am acest spor la salariul de 3.000 lei decât să am 30% la salariul de 4.000-5.000. Cu mai mulţi bani mergeam până acum. Mai apare norma de hrană, voucherul de vacanţă. Toate acestea sunt incluse în acel spor de 30%, ceea ce mă face să iau 5% faţă de 80%”, a punctat Ionică Pop.

Discrepanţe salariale

Liderii de sindicat consideră că prin aceste modificări legislative se creează disensiuni chiar în acelaşi sindicat. Pe de altă parte, unii dintre angajaţi susţin că actul medical nu poate funcţiona aşa cum trebuie atâta timp cât există unele categorii de personal ce se consideră nedreptăţite la salariu. “Pentru mine această profesie e una demnă. Mi-am ales-o ca să fiu în slujba semenului. Atâta timp cât echipa cu care lucrez nu este mulţumită, nu putem funcţiona bine şi atunci are de suferit actul medical şi implicit omul de lângă mine. Echipă înseamnă asistent, infirmier, brancardier. Colegii mei vin frustraţi la serviciu. Şi asta se vede în relaţia dintre noi. Au primit salarii mai mici decât cu o lună înainte. Sporul de 30% e plafonat şi la cei care au avut sporuri mai mari s-a diminuat mult. La TBC, de exemplu, o infirmieră a mers cu 500 lei în minus acasă. Plus nu avem contractul de muncă semnat pe ramură de sănătate”, a afirmat Alina Mureşan, lider nucleu Sanitas.

Supărări sunt şi în rândul celor din laboratoarele de analize medicale. “Noi suntem o mână de oameni, care am fost omişi conform Legii 153 din 2017 la salarizare. Până în 2022, acel coeficient de salarizare de 1,96 nu cred că e mulţumitor. Dacă până în 2010 coeficientul nostru era foarte aproape de cel al unui medic specialist, să ai în 2022 un coeficient de salarizare de 1,96 e umilitor. În 2022, salariul unul biolog chimist principal va fi undeva la 4.900, iar al unui medic specialist la 12.000 lei în condiţiile în care munca într-un laborator de analize medicale e asemănătoare”, a spus Dana Jurje, chimist principal. Ea a precizat că în prezent un chimist principal are o leafă de circa 3.000 lei, net.

Cer modificarea Legii 153 din 2017

Sindicaliştii cer acum modificarea Legii 153. În caz contrar, ameninţă că din 11 mai vor declanşa greva general. “Noi solicităm de urgenţă guvernanţilor modificarea Legii 153 prin cuprinderea întregului personal din sistemul sanitar la creşterile salariale. Anumite categorii de personal sunt defavorizate. Şi ei trăiesc ca şi celelalte categorii de personal cărora li s-au aplicat majorări, tot aşa îşi plătesc facturile, tot aşa îşi cresc copiii, aşa că şi ei ar merita creşterile salariale”, a punctat Ianos Szekely, lider sindical unitate Spital Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. Sindicaliştii Sanitas sunt acum la penultima etapă a conflictului de muncă dinaintea grevei generale. Ei au mai pichetat ministerele Muncii, Sănătăţii şi Finanţelor şi au organizat un miting de amploare în Bucureşti. Liderii Sanitas vor decide continuarea protestelor sau sistarea lor în funcţie de rezultatul negocierilor care se vor purta miercuri, 9 mai între primul ministru, miniştrii Finanţelor, Muncii, Sănătăţii şi sindicalişti.