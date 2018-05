Hotărâri ale consiliilor locale din judeţ cu probleme!

Instituţia Prefectului Maramureş a întocmit un raport privind situaţia legalităţii actelor administrative emise de către primăriile din judeţ, în primul trimestru al acestui an. Astfel, în urma controlului de legalitate, mai multe zeci de hotărâri şi dispoziţii au fost depistate neconforme, din diferite motive.

De asemenea, peste 100 de hotărâri şi dispoziţii au fost transmise Prefecturii Maramureş peste termenul legal. În toate aceste cazuri, Instituţia Prefectului a transmis adrese pentru remedierea neconformităţilor: „Referitor la convocarea şedinţelor de consilii locale ale primăriilor din judeţ şi la activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative, comunicate Instituţiei Prefectului pe trimestrul I al anului 2018, pot spune că în urma monitorizării serviciului de verificare a legalităţii din cadrul instituţiei noastre s-au constatat următoarele: a avut loc un număr de 265 şedinţe, din care 182 ordinare ale consiliilor locale, 3 şedinţe ordinare ale CJ, 53 de şedinţe extraordinare ale CL-urilor, una extraordinară a Consiliului Judeţean şi 26 şedinţe convocate de îndată. Tot pe primul trimestru al acestui an, a fost comunicat instituţiei noastre un număr de 6.788 acte administrative, dintre care un număr de 1.478 au fost hotărâri, iar 5.310 dispoziţii, exercitându-se un control al legalităţii asupra 8.023 de acte normative adoptate. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, s-au transmis 15 adrese cu privire la lipsa actelor aferente hotărârilor consiliilor locale, respectarea termenului legal de comunicare către prefect a acestor acte administrative, 3 adrese observatorii prin care s-au criticat două hotărâri de consiliu local şi o dispoziţie a primarului, şi s-au acordat la solicitarea autorităţilor administrative publice locale 29 avize de legalitate. Din actele criticate, o hotărâre a fost revocată, iar asupra altei hotărâri s-au făcut completări în vederea intrării ei în legalitate, iar dispoziţia este în curs de modificare. În această perioadă de analiză s-au transmis 81 de dispoziţii şi 105 hotărâri de CL-uri peste termenul prevăzut de articolul 48 din Legea 215 pe 2001 privind administraţia publică locală. Noi am trimis fiecărei primării adrese ca să-şi remedieze aceste deficienţe”, a explicat Vasile Moldovan, prefectul de Maramureş. Totuşi, un lucru bun este faptul că în primul trimestru al acestui an nu au fost iniţiate acţiuni la instanţa de contencios administrativ.