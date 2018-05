Săliştea de Sus, căutată anual de mulţi turişti

Maramureşul este locul unde tradiţiile şi obiceiurile se păstrează, iar Săliştea de Sus este un mic orăşel de pe Valea Izei, situat în nordul ţării, judeţul Maramureş, care atrage anual mulţi turişti. Aceştia sunt încântaţi de frumuseţea locurilor, de tradiţii şi istoria vie de acolo.

Ei pot sa viziteze bisericile din zonă care au o foarte mare vechime datând din secolele XVI-XVII. Spre exemplu, Biserica de lemn din Săliştea de Sus – Nistoreşti a fost incendiată de tătari în 1717 şi salvată de o femeie care a cărat apă cu găleata până a stins focul. Pe lângă biserici, turiştii mai pot admira peisajele care se văd înspre munţii Rodnei, munţii Ţibleşului şi să se delecteze cu mâncarea, portul şi muzica maramureşeană. Primarul Ştefan Iuga are planuri măreţe pentru viitor, dorind să îmbunătăţească viaţa săliştenilor prin asfaltarea drumurilor, crearea de locuri de joacă pentru copii, precum şi alocarea unei atenţii speciale înspre învăţământ. În fiecare an, la Săliştea de Sus, se desfăşoară Simpozionul Cultură şi civilizaţie românească. Acest eveniment descoperă cadrul natural şi antropologic maramureşean şi cuprinde o serie de comunicări dedicate culturii şi spiritualităţii româneşti, dar şi expoziţii de pictură semnate de Felician Săteanu. Conform statisticilor, Săliştea de Sus are o populaţie de 4.893 locuitori. În 2011, a fost declarat oraş prin Legea nr. 83/2004, împreună cu alte trei localităţi din judeţul Maramureş: Tăuţii Măgherăuş, Şomcuta Mare şi Ulmeni. Turiştii sunt impresionaţi şi de frumuseţea nunţilor tradiţionale, care le-au văzut şi le-au admirat la Săliştea de Sus, plecând acasă cu multe amintiri şi suveniruri. Oamenii din localitate sunt foarte credincioşi, mergând frecvent la biserică, muncind din greu ca să trăiască şi să câştige pâinea cea de toate zilele. Săliştenii îşi fac loc şi în străinătate ca fiecare român să aducă un ban acasă. Pe lângă faptul că sunt muncitori, sunt şi ospitalieri, turiştii fiind mereu primiţi cu respect.

Vasile VLAD, student jurnalism, anul II

Centrul Universitar Nord Baia Mare