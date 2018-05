„Cinstirea veteranilor de război” la Poienile de sub Munte

La sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, Uniunea Ucrainenilor – filiala Maramureş, preşedinte prof. Miroslav Petreţchi, a organizat 3 acţiuni foarte importante.

Aşadar, sâmbătă, 28 aprilie 2018, la Rona de Sus, s-a desfăşurat „Concurs de poezie ucraineană”- faza judeţeană. La acest concurs s-au prezentat 107 copii din toate satele ucrainene şi de la Liceul Pedagogic „Taras Şevcenko”. Elevii, începând cu clasa pregătitoare şi până la clasa a XII-a, au venit însoţiţi de profesori (profesoare) de limba ucraineană, iar cei mici şi de părinţi. Cei care au ocupat locul I vor participa la faza naţională de la Sighetu Marmaţiei. Toţi au fost răsplătiţi cu diplome pentru locurile fruntaşe, iar ceilalţi pentru participare.

A doua acţiune organizată de U.U.R Maramureş împreună cu Primăria din Bistra a fost “Mira la huţuli”. Aici, sâmbătă, 5 mai 2018, după acţiunea în sine, „Mira” – măsurişul laptelui la oi, a avut loc o slujbă religioasă la Monumentul din faţa Căminului Cultural ţinută de 3 preoţi, apoi masa comună în Căminul Cultural, concomitent cu spectacolul dat de formaţii ucrainene din satele Valea Vişeului, Rona de Sus (Corul “Vocile Ronei” şi dansul „Socoleata”) şi Repedea – Maramureş şi orchestra de mandoline din Com. Izvoarele Sucevei, jud. Suceava. La această acţiune a luat parte şi deputatul Nicolae M. Petreţchi, preşedintele U.U.R., care şi-a exprimat bucuria pentru păstrarea tradiţiilor şi a felicitat formaţiile participante, pe primar si pe preotul comunei.

A treia acţiune a U.U.R., filiala Maramureş, a avut loc duminică, 6 mai 2018 în comuna Poienile de Sub Munte. Sub denumirea “Cinstirea veteranilor de război”, a reunit delegaţii şi formaţii artistice din toate satele ucrainene din judeţ. La Poienile de sub Munte a fost ridicat cel mai mare monument dedicat veteranilor de război de pe valea Ruscovei, valea Tisei şi Ronişoarei. Din cei câteva sute plecaţi la al Doilea Război Mondial, s-au întors o parte acasă. Şi nici aceia nu mai sunt în viaţă. Anul trecut a murit ultimul veteran de război din Rona de Sus – Mihai Traistă, tatăl cunoscutului scriitor ronean M.H. Traista. Dar memoria lor trebuie păstrată şi cinstită.

După terminarea slujbei religioase la biserică, alaiul a pornit spre monumentul ridicat în parc în centrul comunei. Un sobor de preoţi a ţinut slujba de pomenire şi parastasul. După alocuţiuni, au fost depuse coroane de flori la Monument.

De la monument, lumea a fost invitată în Căminul Cultural să asiste la un spectacol dat în memoria veteranilor de război. A deschis şi a condus festivitatea prof. Chifa Ştefan, preşedintele organizaţiei locale U.U.R. Poienile de sub Munte. El a invitat pe scenă pe M. Petreţchi, Ştefan Buciuta, V. Pasenciuc, viceprimarul comunei şi prof. O. Beuca, care au vorbit despre însemnătatea acestei zile şi le-a urat succes formaţiilor artistice.

A început spectacolul dedicat memoriei veteranilor de război cu grupul vocal bărbătesc din Poienile de sub Munte, condus de M. Macioca. A urmat corul “Vocile Ronei” din Rona de Sus şi dansul „Socoleata” condus de prof. G. Petreţchi cu un buchet de cântece patriotice şi dedicate soldaţilor. Pe aceeşi temă, dar alte cântece, a interpretat grupul vocal din Lunca la Tisa, Crăciuneşti, Ruscova şi Bocicoiu Mare. Cântece populare, dar pe tema plecării la război a interpretat grupul vocal din Valea Vişeului şi Repedea. Toate formaţiile au fost acompaniate de instrumentiştii formaţiei „Călina Roşie” şi acordeonistul Grijac Nicolae.

În încheiere, viceprimarul com. Poienile de sub Munte a mulţumit formaţiilor artistice şi Uniunii Ucrainenilor pentru organizarea accestor evenimente.

Ileana Dan