Mistreţii distrug iar culturile oamenilor!

Atacurile mistreţilor asupra culturilor oamenilor au început iar în zonele cunoscute cu acest gen de probleme. Astfel, culturi din Mireşu Mare sau Valea Chioarului au fost deja distruse de animalele flămânde, aflate în căutare de hrană. Acestea scurmă tot ce găsesc în cale şi nu mănâncă pe cât distrug.

Mulţi localnici care au terenurile agricole în preajma pădurilor se gândesc tot mai serios să se lase de agricultură, deoarece mistreţii nu le dau nicio şansă culturilor, în fiecare an. Ioan Mătieş, primarul din Mireşu Mare, este asaltat de plângeri ale sătenilor, la începutul fiecărei primăveri. Nici acest an nu a făcut excepţie: „Semănăturile au început, am reclamaţii de la cetăţeni, făcute verbal, că deja i-au zăpăcit iar mistreţii. Aproape că ne lăsăm de agricultură din cauza mistreţilor. În zonele care-s limitrofe pădurilor, efectiv nu se mai cultivă nimic pentru că oamenii nu mai au ce să facă: cum pun ceva, cum vin mistreţii şi scurmă. Te baţi cu morile de vânt efectiv. Şi Legea 407 – legea vânătorii – trebuie modificată, însă noi tot stăm şi aşteptăm. În loc să tăiem răul din rădăcină, încercăm să rezolvăm situaţia de suprafaţă, lucru care este imposibil. Trebuie modificată legea neapărat. Legis­laţia de la ora actuală îi apără pe vânători mai mult decât interesul naţional, adică cetăţenii. Deocamdată legislaţia din România trebuie regândită cât de repede, până nu ne trezim că pleacă toţi tinerii dincolo. Ei nu pleacă din alte motive, ci din cauza legislaţiei care nu-i ajută. Dacă legile din România ar fi ca cele din alte ţări europene, garantat că şi tinerii n-ar mai pleca, pentru că ei nu se duc din ţară de dragul străinilor, ci se duc din necesitate. Văd că aici se lovesc de nişte probleme ciudate, de multe ori…”, a spus primarul din Mireşu Mare.

Porcii au scurmat ieri-noapte şi în Valea Chioarului

O altă zonă cu probleme în fiecare an, din cauza mistreţilor, este şi Valea Chioarului. În noaptea de marţi spre miercuri, porcii au distrus şi aici culturi de porumb. Parcelele sunt situate la doar câteva zeci de metri de casele oamenilor, însă acest lucru se pare că nu intimidează deloc animalele. Radu Pop, din Valea Chioarului, ne-a explicat: „Azi-noapte (n.r. marţi spre miercuri) mi-au intrat mistreţii pe terenul din faţa casei unde am semănat mălai. Parcela este doar la câteva zeci de metri de casă, peste vale, însă se pare că asta nu contează pentru porci. Distrug tot şi efectiv nu te poţi apăra de ei. Cred că nu mai pun de acum îna­inte nimic pe acest teren, că doar hrănesc mistreţii aşa. Mă gândesc să las terenul necultivat pe viitor. Acum voi vedea ce mai răsare în acest an, din ce a rămas nemâncat de porci. Voi îngrădi acolo, o să pun şi un câine de pază, dar cu toate astea şi anul trecut, tot mi-au făcut ravagii porcii. Săptămâna trecută au scurmat în alt loc, mai sus de casă, unde am pus cartofi. Deci nu prea mai ştiu ce să fac, sincer vă spun…”.

Autorităţile judeţene fac în fiecare an şedinţe peste şedinţe pe această temă, însă până în prezent situaţia a rămas nerezolvată. La începutul fiecărei primăveri, reclamaţiile încep să curgă la primăriile din judeţ. De asemenea, păgubiţii rămân cu… paguba şi se gândesc tot mai des să renunţe de tot la agricultură.