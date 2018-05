Patru autoturisme căutate de autorităţi

Autoturism căutat în Norvegia, descoperit în Sighetu Marmaţiei

În data de 9 mai, un echipaj al poliţiei de frontieră din Sighetu Marmaţiei a identificat în trafic şi oprit pentru control, pe raza localităţii de frontieră Sighetu Marmaţiei, un autoturism marca BMW 520, înmatriculat în Norvegia, condus de Lavinia K., în vârstă de 38 de ani.

În urma verificărilor şi a consultării bazelor de date, poliţiştii de frontieră au constatat că maşina figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile norvegiene.

Drept urmare, autoturismul în valoare de 12.000 euro a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

• În PTF Siret, judeţul Suceava. Un Range Rover, fabricat în 2016, în valoare de aproximativ 65.000 euro, condus de către cetăţeanul ucrainean Oleg S., în vârstă de 30 de ani.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alerta fiind introdusă de către autorităţile din Austria. De asemenea, autoturismul figurează ca fiind radiat din circulaţie, iar plăcuţele de înmatriculare aplicate pe acesta nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unor plăcuţe autentice, fiind false.

• În PTF Cenad, judeţul Timiş, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în ţară, o tânără, în vârstă de 28 de ani, domiciliată pe raza judeţului Timiş, la volanul unui autoturism marca Suzuki, înmatriculat în Germania, în valoare de 22.000 euro, care figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile germane în data de 09.05.2018.

Tânăra a declarat că autoturismul aparţine unui prieten şi nu avea cunoştinţă despre faptul că acesta ar fi căutat de autorităţi.

• Şi poliţişti de frontieră din Iaşi au oprit în trafic un autoturism marca Lexus, condus de P.C., în vârstă de 47 de ani, domiciliată pe raza judeţului Iaşi.

Cu ocazia verificărilor, s-a constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind căutat pentru folosirea ca probă în cadrul procedurilor penale de autorităţile din Germania, din data de 19.04.2018.

Extinzând cercetările, poliţiştii de frontieră ieşeni au stabilit faptul că autoturismul are seria de şasiu modificată, fiind declarată furată la data de 02.12.2017.

Femeia a declarat că a cumpărat autoturismul la începutul anului, de la o societate de profil din Germania, fără să cunoască faptul că are probleme.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 40.000 de euro, este indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.