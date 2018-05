Brandul „Sinestezic”, prezent la Barcelona Bridal Fashion Week

Reprezentanţii brandului “Sinestezic” Baia Mare au participat, în perioada 23-29 aprilie, la “Barcelona Bridal Fashion Week” (BBFW), un eveniment foarte mediatizat în lumea modei, având ca scop principal prezentarea noilor tendinţe în materie de rochii de mirese, dar şi îmbrăcăminte şi accesorii pentru evenimente.

• “Garden of Dreams”, o colecţie reprezentată de patru personaje feminine

“BBFW este, practic, reperul internaţional pentru domeniul nunţilor în cadrul căruia sunt prezentate anual colecţii remarcabile, punându-se mare accent pe design, calitate şi unicitate. Fiind un eveniment mondial, au fost prezente ţări de pe tot mapamondul: SUA, China, Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Israel, Turcia etc. În total, au participat peste 350 de branduri, grupându-se pe cinci categorii de produse şi anume: rochii de mirese, costume pentru miri, rochii de seară, încălţăminte şi accesorii”, a punctat Andrei Zlampareţ, manager “Sinestezic”. Găzduit la Fira Barcelona, Montjuïc Venue, Barcelona Bridal Fashion Week a cuprins, mai întâi, prezentări de modă ce au avut loc în prima parte a săptămânii, din 23 până în 27 aprilie, iar în a doua parte a evenimentului, în ultimele trei zile, a avut loc târgul profesional la care a participat şi “Sinestezic”. “Garden of Dreams” este numele colecţiei de rochii de ocazie, prezentată (la acest eveniment, n.r.) de “Sinestezic”. Colecţia este reprezentată de patru personaje feminine, diferite atât fizic, cât şi prin personalitate. Sunt femei cu visuri şi aspiraţii, femei inteligente, ambiţioase şi puternice, dar diferite din toate punctele de vedere. Motivele colecţiei sunt florile, în special laleaua, simbolistica lalelei fiind rezistenţa în ciuda obstacolelor întâlnite. Am găsit această asemănare între lalea şi frumuseţea femeii inspiraţionale”, a explicat managerul de la “Sinestezic”.

• Rochiile, imprimate cu picturi create în acuarelă

Colecţia “Garden of Dreams” prezentată la BBFW s-a remarcat, în primul rând, prin faptul că rochiile de ocazie sunt imprimate cu picturile create de Mădălina Zlampareţ, designerul “Sinestezic”, în acuarelă. “Folosim cele mai noi tehnologii, de înaltă calitate, astfel încât să putem transpune povestea de pe foaia de desen, pe ţinute. Imprimarea se face cu o presă care se încălzeşte la 200 de grade, iar asta ajută la rezistenţa printului un timp îndelungat. În plus, orice model din colecţie poate fi personalizat cu o pictură creată de noi, special, pentru fiecare clientă. Vizitatorii au fost foarte impresionaţi de faptul că putem oferi şi personalizare, dar şi de povestea pe care o transmitem prin rochiile noastre. Aceste detalii oferă femeilor un sentiment şi mai mare de admiraţie, unicitate şi frumuseţe în momentul în care poartă rochiile “Sinestezic”, a adăugat Andrei Zlampareţ. Experienţa din acest an a reprezentanţilor “Sinestezic” la BBFW a fost cu adevărat impresionantă, astfel că şi anul viitor va fi repetată. “Este primul eveniment de acest nivel la care “Sinestezic” a participat. Ne bucurăm că am avut oportunitatea de a învăţa lucruri noi şi de a cunoaşte branduri mari din industrie. La fel au fost şi feedbackurile celorlalţi expozanţi care, de asemenea, au fost încântaţi de tot ce s-a întâmplat la Barcelona Bridal Fashion Week, începând de la organizare până la vizitatori”, a concluzionat managerul “Sinestezic”. Colecţia “Garden of Dreams” prezentată la BBFW poate fi descoperită pe www.sinestezic.ro sau www.sinestezic.com.

Fotografii din colecţia “Garden of Dreams”