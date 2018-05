După ani de zile de aşteptări, băimărenii din cartierul Valea Borcutului vor avea drumuri complet reabilitate

• Primarul Cătălin Cherecheş dă undă verde modernizării cartierelor Băii Mari

Străzile din cartierele municipiului Baia Mare intră în reparaţii capitale.Un exemplu concret este şi strada Valea Borcutului. După ce au fost înlocuite reţelele de apă, canalizare şi alte utilităţi publice, acum urmează ca băimărenii care locuiesc în zonă să poată beneficia de condiţii normale şi decente de viaţă. Primarul Cătălin Cherecheş doreşte ca, până în toamna acestui an, lucrările să fie finalizate în întregime.

Lucrările care urmează a fi efectuate cuprind amenajări de rigole, podeţe, lucrări de scurgere a apelor pluviale, iar apoi se vor demara ample intervenţii de reabilitare a carosabilului şi asfaltare. Strada urmează a fi modernizată pe porţiunea cuprinsă de strada Victoriei până la ultima staţie de autobuz de pe Valea Borcutului, dar nu vor fi uitate nici alte străzi din acest cartier al Băii Mari.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „După lucrările de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, am dorit să mă ţin de cuvânt faţă de oamenii de pe Valea Borcutului şi să le refacem infrastructura rutieră aşa cum trebuie, să aibă un cartier civilizat şi frumos al oraşului. Am demarat în aceste zile lucrările şi pentru a fi riguroşi din punct de vedere tehnic, înainte să intervenim la carosabil, am considerat necesar să reabilităm canalele pentru colectarea apelor pluviale. Este o zonă cu numeroase probleme atât primăvara, cât şi toamna, când sunt precipitaţii mai abundente şi, pentru a nu deprecia nici proprietăţile oamenilor şi nici lucrările de infrastructură rutieră, am decis să betonăm rigolele care până acum erau din pământ, majoritatea colmatate, şi să creăm o reţea funcţională de colectare, urmând ca după finalizarea acestor lucrări să realizăm asfaltarea în întregime atât pe strada Valea Borcutului, cât şi pe alte străzi din acest cartier, inclusiv din zona delimitată de strada Victoriei şi bulevardul Independenţei. Estimăm ca aceste lucrări la începutul toamnei să fie integral finalizate.”

Reprezentanţii Administraţiei Publice Locale estimează că lucrările urmează să fie finalizate în termen de aproximativ 30 de zile. La finalizarea lucrărilor, acţiune estimată a se finaliza în această toamnă, partea carosabilă urmează să fie trasată, fiind scoase în evidenţă trecerile de pietoni şi staţiile de autobuz, după un concept nou gândit de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş. (1111)