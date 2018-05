Evaluările naţionale continuă

Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în acest an şcolar prevede, începând cu ziua de marţi, 15 mai, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a). Astfel, elevii vor susţine, în 15 mai, proba la limba română, în 16 mai – la matematică, iar în 17 mai – la limba maternă. Elevii claselor a VI-a vor susţine evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai (limbă şi comunicare) şi 24 mai (matematică şi ştiinţele naturii).