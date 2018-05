“Tinerii să înveţe istoria neamului şi să nu uite limba română”

Colonelul în rezervă Petru Coca, la 90 de ani

Colonelul în rezervă Petru Coca aniversează, în data de 13 mai, 9 decenii de viaţă. Sunt ani în care bucovineanul ce a fost “adoptat” de Baia Mare în urmă cu 68 de ani a întâlnit multă suferinţă, durere, dar şi momente de emoţie şi bucurie. La cei 90 de ani ai săi, Petru Coca şi-a păstrat acel aer tineresc. Are mult entuziasm, o memorie extraordinară, dar şi jovialitate. Nimeni nu ar bănui că bătrânul înţelept de acum a fost nevoit ca la doar 17 ani să părăsească ţinutul natal, casa părintească şi să se refugieze într-un loc străin. De altfel, Petru Coca îşi aminteşte că atunci când a ajuns în sudul ţării s-a simţit “atât de singur”. Nu a abandonat nicio clipă lupta vieţii. Din contră a răzbit, s-a ambiţionat şi s-a străduit să apere ţara, dar şi valorile în care el a crezut. Îi sfătuieşte pe tineri să nu neglijeze niciodată şcoala, munca şi credinţa în Dumnezeu.

Refugiat la nici 17 ani

R: Unde începe viaţa dvs.?

P.C.: Sunt născut în comuna Volovăţ, judeţul Suceava, nu departe de Cetatea de Scaun a Domnului Ştefan cel Mare şi Sfânt, care din anul 1504 îşi doarme somnul de veci la Mănăstirea Putna. Am văzut lumina vieţii în mai 1928 într-o familie de ţărani şi mă mândresc cu acest lucru. Am fost 9 fraţi din care mai trăiesc 7. Cea mai mare soră are 95 de ani

R: Cum a fost copilăria dvs. la Volovăţ?

P.C.: Copilăria a fost frumoasă. Am trăit ca la ţară, cu de toate într-o zonă foarte frumoasă, cu aer curat, apă curată. Cursul elementar l-am urmat în comună. Am învăţat bine la şcoală. Mi s-a spus că nu ar fi rău să merg mai departe la Rădăuţi pentru a continua să învăţ. Aşa s-a şi întâmplat. Am urmat cursurile serale la Liceul Hurmuzachi la profilul comerţ. În 1944 în prima decadă a lunii februarie a trebuit să ne refugiem aşa cum a dat ordin garnizoana din oraş. În acea zonă era pericol să se instaleze frontul care venea din Rusia. Nu împlinisem 17 ani.

Despărţit de familie, începe un drum lung şi greu

R: V-aţi văzut nevoit să părăsiţi casa părintească….

P.C.: Am plecat. De acolo au plecat zeci de mii de oameni. Eu am plecat din Rădăuţi. Familia mea din Volovăţ a plecat mai târziu. Noi eram centru de subpremilitari. Pe noi ne avea în evidenţe Centrul Militar. Înaintarea trupelor sovietice aşa de operativă a fost încât garnizoana ne-a îndrumat să plecăm pe cont propriu. Şi am plecat cu un tren de refugiaţi. Aşa am ajuns la Beclean, la Turda unde am fost primiţi cu un drapel mare. Aici am primit o felie de pâine şi o cană de ceai. Drumul a continuat. Am ajuns la Ostrov. Am plecat cu vaporul Ştefan cel Mare din Ostrov în ideea de a ajunge la Turnu Severin. Vaporul a mers până la Corabia. Mai încolo nu putea înainta, pentru că Dunărea era minată şi era pericol ca vaporul să sară în aer.

R: Cât a durat acest drum?

P.C.: A durat multe zile. Am plecat prin 1-2 februarie şi am ajuns pe la sfârşitul lui martie în Turda. Abia la începutul lui aprilie am ajuns la Călăraşi.

R: În tot acest timp de unde aţi mâncat?

P.C.: Când ajungeam în gară primeam mâncare. Dar eu când am plecat din Rădăuţi am stat în vagon cu familia Turcanu, un librar din Rădăuţi. El era cu soţia şi s-au pregătit din timp. Aveau într-o sacoşă mare pâine prăjită. Şi mâncam de acolo. Apă primeam doar din staţie. Era un vagon de clasa a treia, un vagon pe două osii, scaunele erau din lemn.

R: Practic, la 17 ani v-aţi găsit despărţit de familie.

P.C.: Total despărţit. Şi ne-am regăsit la sfârşitul anului 1946 când am venit de pe front şi mi-au dat cătănie. Trăiau toţi. Şi fratele meu Emilian. El a venit rănit de pe front şi a murit acasă. Atunci când am venit acasă, mama a leşinat. Nu a ştiut de mine nimic trei ani. La câteva săptămâni de la plecarea noastră, au intrat trupele sovietice în comună şi toate satele din jur au fost evacuate. Familia mea a ajuns la o distanţă de vreo 30 de km, în judeţul Botoşani. Fratele meu, Emilian, a ajuns undeva la Câmpulung.

“Am simţit că sunt singur pe pământ”

R: Cum a fost când aţi ajuns în sudul ţării?

P.C.: Atunci într-adevăr am simţit că sunt singur pe pământ, deşi erau mulţi rădăuţeni. Şi totuşi eram singur. Când am devenit militar în mai 1944 în Corabia, atunci m-am văzut liber, eram al cuiva.

R: Cu ce v-aţi ocupat la Corabia?

P.C.: Fiecare ne-am aşezat la cineva. Era în luna mai, aproape de ziua mea de naştere. Împreună cu familia Turcanu şi familia Cazacu am fost primiţi la o familie oarecare. Oraşul Corabia are mulţi duzi. Mulţi cetăţeni creşteau viermi de mătase care se hrănesc cu frunze de dud. Culegeam frunze de dud, le duceam la cineva şi primeam mâncare. Eu dormeam în verandă. Într-una din zile, când duceam recolta acasă, m-am întâlnit cu un soldat. S-a uitat la mine, m-a întrebat de unde sunt. I-am zis că sunt din Bucovina şi mi-a răspuns că şi el e moldovean. Mi-a dat un sfat. Să merg la unitatea de grăniceri şi să îl caut pe maiorul Bădiliţă Gheorghe. Aşa am şi făcut. Caporalul de schimb m-a luat şi m-a dus la maiorul Bădiliţă. Mi-a spus: eşti refugiat. I-am relatat cum m-am întâlnit cu acel soldat. După ce m-a ascultat domnul maior, m-a îmbrăţişat şi mi-a spus ferm: Lasă că o să devii o cătană cum nu s-a pomenit pe meleagurile Olteniei. Am fost cuprins în efectivul armatei. Eram furier, adică cei care lucrau în birou. Atunci am învăţat să bat la maşină. Mi-au făcut claviatura pe o hârtie şi în două săptămâni am învăţat să bat la maşină. Mă ocupam de corespondenţa militară.

Implicat în operaţiuni militare

R: De la misiunea aceasta de furier unde aţi ajuns? Care a fost parcursul dvs?

P.C.: După data de 23 august 1944, pe baza proclamaţiei Majestăţii Sale Regele, toată armata a trecut pe picior de război. Era ordin pentru eliberarea teritoriului de armatele germane. A devenit Unitate Operativă. La 2-3 zile după 23 august, pe Dunăre au încercat să se întoarcă trei convoaie ale armatei germane, pentru a ieşi din ţară pe la Turnu Severin. Unitatea noastră a primit ordin să-i întâmpine, să-i oprească şi să devină captură de război. Aşa s-a şi întâmplat. Ne-am instalat pe malul Dunării. Am tras asupra lor. Când au deschis ei focul cu armament de război s-a primit ordin să încetăm focul. Atunci a fost grav rănit sergentul major Miulescu Dumitru. Ca să nu avem victime a fost oprit focul. Am cerut sprijinul unei unităţi de artilerie antitanc. Cu ajutorul lor, convoiul a fost oprit şi a fost dezarmat. La alte 2-3 zile, am primit dispoziţie pentru un alt convoi, unul terestru care încerca să se retragă spre Turnu Severin. De data aceasta a fost simplu. Erau vreo 2-3 maşini. Am tras asupra lor, i-am somat, i-am dus în cazarmă, i-am dezarmat. Apoi, unitatea s-a pregătit militar pentru a pleca pe front. În martie 1945 s-a format un detaşament şi am plecat pe frontul de la apus. Pe front am făcut fuziune cu Regimentul 9 Vânători de Gardă şi am devenit batalionul 3. Colonelul regimentului era Stancov Dumitru. Zona de operaţie a fost Nord-Vestul Brno, în Cehoslovocia.

În suferinţă, mai aproape de Dumnezeu şi de camarazi

R: Aţi simţit în tot acest răstimp că moartea a trecut pe lângă dvs. şi că Dumnezeu vă este alături?

P.C.: Tot timpul eram expuşi. Regimentul nostru a avut preot. În momentele de linişte, preotul avea grijă de noi. Când am plecat din ţară, mulţi au primit o carte mică de rugăciuni. Soldaţii o purtau întotdeauna la buzunarul de la veston. Când venea aviaţia să ne bombardeze sau în momentele grele, ne întrebam: Doamne, şi de aici voi scăpa? Voi trăi? Ne rugam întotdeauna. De aceea era şi preotul cu noi. Preotul ne încuraja. Un preot-căpitan a fost în unitate cu noi. Cu el ne-am şi întors în ţară. În ziua de 9 mai 1945, când am aflat vestea că s-a terminat, am plâns toţi şi am tras salve în sus.

R: În Baia Mare când aţi ajuns?

P.C.: De pe front am făcut doi ani cătănie. Am făcut Şcoala Militară. Sunt prima promoţie de ofiţeri operativi după război, iunie 1950. Am fost avansat la gradul de locotenent, repartizat la Satu Mare şi la 5 septembrie 1950 când s-au înfiinţat regiunile teritoriale (atunci s-a înfiinţat regiunea Baia Mare şi s-a desfiinţat judeţul Satu Mare) am venit în Baia Mare. Şi de atunci aici sunt şi azi.

“Plâng când îmi amintesc de Bucovina”

R: Vă e dor de Bucovina?

P.C.: Mă încearcă mult dorul de Bucovina. Acum nu mai pot să merg singur acolo. Când aud muzica şi văd obiceiurile noastre de acolo, plâng. Acum este melodia asta “Cântă cucul bată-l vina, de răsună Bucovina”. E groaznic. Până la 17 ani am trăit acolo şi am trăit într-o familie simplă cu frica de Dumnezeu. Pe noi ne-au învăţat părinţii să muncim şi să învăţăm. Şi toţi avem gospodăriile noastre. Eu am avut două fete. Acum am trei strănepoţi, doi nepoţi, unul e profesor şi unul e economist.

Sfaturi pentru tineri

R: Ce ar trebui să înveţe tinerii din toată această experienţă de viaţă?

P.C.: Întâi şi întâi să înveţe lucrurile bune de la părinţi. Să nu neglijeze şcoala. Să nu neglijeze credinţa noastră strămoşească. Să nu neglijeze munca. Armata română a avut cam 1, 8 milioane de oameni angrenaţi în război. Peste 900.000 de oameni au murit. Mulţi sunt dispăruţi. Avem mii de eroi în ţara aceasta. Mulţi au plecat din ţară, dar noi ce am creat. Să înveţe istoria neamului. Să nu uite de limba română, ginta noastră latină să nu dispară.