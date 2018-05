Viziuni vizual-artistice

Absolvenţii unui curs de fotografie destinat începătorilor şi-au prezentat în faţa publicului o parte din imaginile surprinse pe parcursul orelor de practică. Vernisajul expoziţiei a avut loc la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare. Invitatul special al evenimentului a fost tânărul David Dragoş-AZDE care a cântat la vioara electrică.

Fotografiile expuse au fost riguros selectate. Ele au fost realizate în urma unui curs organizat de Varadinum Photo School şi Adela Rusu (Lector/coordonator). Cursul a însumat 20 de ore de teorie şi 10 ore de practică. Aşa au ajuns să expună fotografiile pe simezele salonului de Arte al Bibliotecii Judeţene: Radu Big, Adriana Boloveschi, Mihai Bran, Lăcrimioara Farago, Călin Foghiş, Gabriel Ghita, Vasile Maidik, Rafaela Mekker, Alina Păşcuţă, Denisa Talpoş, Alin Şeşterac. Consultantul artistic, Felician Săteanu, a remarcat imaginea “extraordinar de bună”, expresivitatea şi originalitatea.

“Selecţia a fost foarte riguroasă, iar expoziţia are o ţinută şi un nivel excelent atât din punct de vedere tehnic, al tematicii, cât şi al realizării, al abordării. Văd de la portret la peisaj, de la fotografia de stradă la fotografia abstractă, de la fotografia documentar, etnografică la expresionism sau încercări de a folosi tehnica mai mult decât o abordare clasică. De exemplu, observ o casă tradiţională veche, văzută printr-o pânză de păianjen. Abordarea aceasta are multe semnificaţii. La fel fotografia cu reflexiile în apă”, a punctat Felician Săteanu.

Artistul fotograf speră că, prin aceste cursuri, mişcarea fotografică din Baia Mare să se revigoreze la fel ca şi în Oradea. De altfel, cursurile din Baia Mare sunt organizate tocmai de un lector de la Şcoala de Fotografie din Oradea, Adela Rusu. Ea coordonează cursurile pentru începători, dar şi pentru cei care vor să se specializeze în arta fotografică.

“Împreună cu un bun prieten Ovi D. Pop, am înfiinţat Şcoala Varadinum din Oradea şi am obţinut acreditarea cursurilor de fotografie. Noi organizăm două tipuri de cursuri: pachetul pentru începători şi cel de specializare. Se obţine o diplomă din partea Ministerului Educaţiei. În baza acestei diplome, absolvenţii se pot angaja ca fotografi”, a spus Adela Rus.

Cei care au absolvit acum cursul de debutanţi pot lua parte în septembrie la cursul de specializare.