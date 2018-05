Elita din laboratoare

De cînd s-a dat liber la industria minciunii (fake news) sînt extrem de prudent cu informaţiile şi mă feresc a-mi face păreri din orice. Păcatul cel mare este că se ruinează opinii sedimentate, relaţii de prietenie. Cînd se năruie încrederea în cel care ai investit şi ziua de mîine te apucă o lehamite fără margini. Din acest arsenal al minciunii livrate pe post de adevăr este şi învinuirea pe nedrept. Practică aplicată şi sincerităţii mele. Aşa se instalează distanţe sociale între oameni. Dar şi între puterea politică şi surogatele din reţelele de socializare. În ce să mai crezi? Mama îmi spunea cînd m-a trimis în lume: ai grijă, nu te încrede nici în cămaşa de pe tine! Recunosc, nu am ascultat-o întotdeauna. Sînt în căutare de evenimente care să-mi fie proptele de suflet. Să-mi ţină fruntea descreţită cît mai mult. Un om care inspiră optimism şi încredere este Alexandru Mironov. S-a întîmplat să ne cunoaştem în studenţia mea apoi ne-am redescoperit fiind amîndoi în conducerea breslei noastre. Îmi place la el că are o relaţie de încredere cu ştiinţa iar ficţiunile sale vizează certitudini în viitor. Mi-am adus aminte de o conferinţă a domniei sale de la Craiova. Acolo spunea că politicienii de astăzi ar trebui să aibă urechile atent îndreptate spre marile laboratoare ale lumii pentru că nu din cabinetele lor vin schimbarea şi viitorul ci din laboratoare. Adevărata elită stă în laboratoare, spunea Mironov. Îmi place la el că nu emite păreri fără argumente. Nu face previziuni fără exemple. Ştie atît de multe despre ziua de mîine încît îmi vine să-i spun că este un istoric al viitorului. Ne semnalează că 2031, este un an singular în lume. Atunci va fi definitivată combinaţia homo sapiens de protoplasmă cu inteligenţa artificială în jur.

Telefonul la care vorbim zilnic va fi în noi şi vom avea capacitatea de a face shimbul direct de informaţii. Un fel de telepatie modernă. Tot în 2031 este anul cînd va pune piciorul pe Marte. Domnul Bolden, director al NASA, spune că omul acolo va fi un american. Auziţi ce mai prevăd istoricii viitorului. În 25 de ani va dispărea automobilul proprietate personală. Nevoia de proprietate personală va fi doar pentru colecţionari. Iar mi se strecoară în suflet îndoiala. Şi zic: asta nu o mai cred! Şi încă una. Prin 2040, prevesteşte domnul Mironov, nu vom mai merge personal la doctor să ne controleze, ci ne vom trimite avatarul, un fel de fişă electronică, în care este spusă povestea organelor noastre. Astea s-ar întîmpla în marile laboratoare ale lumii. Aici lumea se schimbă cu o viteză fantastică. La uşa cercetătorilor stau inginerii care le preiau ideile. Apoi vine societatea în care este mai puţin important scriitorul, mai puţin important filozoful şi din ce în ce mai puţin important politicianul. Vă las să credeţi ce doriţi. Dar să revenim acasă. Domnul Mironov ne prezintă cel mai important român din ultima sută de ani. Se numeşte Nicolae Zamfir, membru corespondent al Academiei Române, responsabilul superlaserului de la Măgurele, o construcţie pe care nu o visa nimeni. Vin oameni din întreaga lume să lucreze aici. Director ştiinţific este un japonez iar şef de sector un fizician bulgar. Nicolae Zamfir a venit special din America pentru acest important proiect. Zice domnul Mironov că şi la noi cineva a pipăit viitorul, l-a înşurubat iar în 2019 laserul va deveni funcţional. Este cea mai importantă lucrare din istoria noastră. Se vede că elita adevărată este în laboratoare. La putere sînt ei, cercetătorii. Dar cum ei nu au timp să-şi strige propriile adevăruri, trebuie să-i ajutăm şi noi. Mulţam, domnule Mironov că ne-aţi oferit o porţie de optimism. Şi ne puneţi în faţa unor exerciţii de încredere. Şi dacă vom ajunge pe Marte sentimentele omeneşti, cele nobile, nu se vor stinge. Cum sînt iubirea şi prietenia. De care se folosesc şi cei din laboratoare.