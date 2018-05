Maramureşul s-a înfrăţit cu Transcarpatia

A IV-a ediţie a ”Zilei Bunei Vecinătăţi” a avut loc sâmbătă, 12 mai 2018, în Sighetu Marmaţiei, pe podul de peste râul Tisa, la eveniment fiind prezente delegaţii oficiale din România şi Ucraina. Judeţul Maramureş a fost reprezentat de: preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea; prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan; senatorul Liviu Marian Pop; primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Horia Scubli; aleşi locali şi judeţeni. Au fost prezenţi, din partea Guvernului României, secretarii de stat Bogdan Tomoiagă (Ministerul Turismului) şi Paula Pîrvănescu (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat). În parcul Grădina Morii din Sighetu Marmaţiei, a urmat semnarea protocolului de înfrăţire între judeţul Maramureş şi regiunea Transcarpatia. Prefectul Vasile Moldovan a spus: „Este o zi istorică, într-un an istoric. Prietenia dintre România şi Ucraina există de mult timp şi va fi la fel de trainică şi în viitor. (…) Trăiască România! Trăiască Ucraina!”

Ghenadie Moskal, preşedintele Administraţiei de Stat Transcarpatia, a subliniat că este mai bine uneori să ai un bun vecin aproape, decât un frate departe, iar Regiunea Transcarpatia şi judeţul Maramureş sunt buni prieteni de ani de zile. A vorbit în limba română.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, le-a mulţumit preşedintelui Administraţiei Transcarpatia, Ghenadie Moskal, şi lui Mykhaylo Rivis, preşedintele Consiliului Regional Transcarpatia. „Cu trei luni în urmă, când ne-am întâlnit cu preşedintele Mykhaylo Rivis, am stabilit că vom semna un protocol de înfrăţire între judeţul Maramureş şi Regiunea Transcarpatia. Faptul că într-un timp atât de scurt am reuşit să promovăm hotărâri de consilii, să obţinem avizele din partea ministerelor de resort şi să venim astăzi pentru a semna aceste protocoale este o dovadă de seriozitate. Astfel, împreună vom putea să promovăm proiectele transfrontaliere comune ale regiunii pentru bunăstarea locuitorilor din Transcarpatia şi Maramureş”.

Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, a spus că de azi râul „Tisa nu ne desparte, ci ne uneşte”.

La final, Mykhaylo Rivis şi Gabriel Zetea (foto) au semnat protocolul de înfrăţire între cele două regiuni. (A.M.)