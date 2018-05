Oportunităţi de afaceri în Maramureş

Vineri, 11 mai 2018, în sala ”Bogdan Vodă” a Palatului Administrativ din Baia Mare, a avut loc dezbaterea publică pe teme antreprenoriale şi oportunităţi de afaceri „Invest in Maramures”, în organizarea Consiliului Judeţean Maramureş, alături de Ministerul Mediului de Afaceri şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în calitate de parteneri. Guvernul României a fost reprezentat de Paula Pîrvănescu, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, şi Bogdan Tomoiagă, secretar de stat în Ministerul Turismului, iar din partea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a fost prezent preşedintele Florin Jianu, fost ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, a spus: ”Am invitat în cadrul acestui proiect reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, ai mediului de afaceri, ai societăţii civile şi ai administraţiei locale”. Un cuvânt de salut a avut şi prefectul Vasile Moldovan, care a precizat faptul că Maramureşul are nevoie de investiţii şi de investitori. A vorbit, apoi, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, care a prezentat proiectele care se desfăşoară la nivelul municipiului Baia Mare.

Florin Jianu susţine că ar trebui să existe mai multe şcoli profesionale în ţară, care să pregătească tinerii pentru meserii care se caută pe piaţa muncii. A prezentat Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 privind schema de ajutor de stat care se adresează întreprinderilor nou-înfiinţate sau celor aflate în activitate, dar şi HG 332/2014 cu modificările şi completările ulterioare, care are ca obiect dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii iniţiale care determină crearea de noi locuri de muncă. A vorbit şi despre înfiinţarea birourilor de tip ”One Stop Shop”, înfiinţarea incubatoarelor de afaceri, dar şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor industriale. Paula Pîrvănescu a prezentat noile oportunităţi pe care le oferă ministerul şi a răspuns la întrebările venite din sală.

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din CJ Maramureş a oferit informaţii scrise despre terenurile şi clădirile existente în judeţ, accesibilitatea şi accesul la utilităţi. (a.b.m.)